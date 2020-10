Eberbach. (cum) In den USA und anderswo auf der Welt richten sich etliche Popstars gegen eine Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. In Eberbach ist das nichts Neues: Dort hat der US-amerikanische Singer-Songwriter und Irak-Kriegsveteran Shawn Kellner aus Chicago bei seinem bemerkenswerten Auftritt 2016 in der Werkshalle von Sittig & Rein aus seiner Abneigung gegenüber dem späteren US-Präsidenten kein Hehl gemacht. Das preisgekrönte Eberbacher Liedermacher-Duo Sanni & Paul hat sogar einen eigenen (Anti-)Trump-Song, veröffentlicht auf der 2017 im Elsass aufgenommenen CD "Cleebourg". "Schuld waren die ersten Wahlen dieses komischen Präsidenten, da haben wir gedacht, wir müssen was machen", sagt Sängerin Sanni Walz.

Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Vor den US-Wahlen 2016 hatten Sanni & Paul mit dem über 30 Jahre alten Ideal-Songs "Keine Heimat – Wer schützt uns vor Amerika" Stellung bezogen. "Nur eben nicht auf Englisch, das haben die vielleicht nicht verstanden", sagt Walz.

So wurde angesichts des Wahlausgangs der "Trump"-Song gestrickt, der den US-Präsidenten durch den Kakao zieht – in Kooperation mit dem inzwischen verstorbenen Karlfried Schicht und Sprecheinlagen von Herbert Rabl, die das Duo als "Zweizylinder" unterstützten. Den Trump-Song spielt das Duo noch heute bei Live-Auftritten, zuletzt auf einem Schiff auf dem Neckar. Dabei kommt der Song mit seiner beschwingten Melodie beim Publikum meist bestens an. Und wenn Moderator Herbert Rabl mit präsidialer Perücke durchs Publikum schuhplattlert und trumpelt, hat er die Lacher meist auf seiner Seite. Sanni & Paul spielen am Sonntag – dann allerdings ohne "Trump" – um 10 Uhr beim Gottesdienst in der Michaelskirche "Mutmacherlieder gegen Corona".