Von Marcus Deschner

Eberbach-Pleutersbach. Mit der 20-jährigen Elisa Rupp in Pleutersbach steht erstmals eine Frau an der Spitze eines Eberbacher Ortsteils. Das gab’s in der Zeit seit der Gemeindereform in den Siebzigerjahren hier noch nie. Insofern schreibt die Studentin für das Grundschullehramt ein Stück weit Eberbacher Kommunalgeschichte.

In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats am Montag im Dorfgemeinschaftshaus stand die Wahl eines neuen Ortsvorstehers auf der Tagesordnung. Der bisherige Amtsinhaber Daniel Rupp trat nicht mehr an. Vorgeschlagen von dem Acht-Personen-Gremium waren der "Stimmenkönig" der Kommunalwahl im vergangenen Mai, Patrick Poser, der 214 Voten auf sich vereint hatte sowie Elisa Rupp, die mit 209 Stimmen nur knapp dahinter rangierte.

In geheimer Wahl stimmten die Ortschaftsräte nun über ihre Leitung ab. Und siehe da: Auf beide Bewerber entfielen im ersten Wahlgang je vier Stimmen, wie Bürgermeister Peter Reichert dem Gremium und den etwa 20 Zuhörern verkündete.

Hauptamtsleiterin Anke Steck erklärte das weitere Prozedere und dass nun erneut geheim abgestimmt werden muss. Das Ergebnis blieb indessen gleich.

Also kamen zwei Kärtchen mit den Namen der Bewerber in den Lostopf, Peter Reichert spielte die Glücksfee, und Elisa Rupp hatte das Amt. Einig waren sich dann alle beim Vorschlag für den Stellvertreterposten und wählten in offener Abstimmung den 48-jährigen Betriebsprüfer Patrick Poser. Die Nominierten sind nun dem Eberbacher Gemeinderat im Oktober zur Wahl vorgeschlagen. Weiter gehören dem Ortschaftsrat Tanja Haaß, Heike Krumnow, Nicole Rupp sowie Carola Scholl an. Neu hinzu kamen nach der Kommunalwahl neben Elisa Rupp und Patrick Poser Fabian Seib und Marie-Therese Rupp. Mit Dankesworten, Urkunden und Präsenten verabschiedet wurden von Peter Reichert Frank Zimmermann, Daniel Rupp, Marina Verfürth und in Abwesenheit Dietmar Polzin.

Zimmermann gehörte dem Gremium seit September 2004 an, Verfürth und Rupp waren seit 2014 dabei und Polzin seit 2009. Tanja Haaß dankte den ausgeschiedenen Kollegen und überreichte namens des Ortschaftsrats Präsente. "Ich konnte mir zu Anfang nicht vorstellen, was auf mich zukommt, jetzt weiß ich es", sagte Daniel Rupp zu seinen Aufgaben als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher. Die Arbeit habe er gern gemacht, denn er sei stolz, Pleutersbacher zu sein und könne sich nicht vorstellen, mit seiner Familie andernorts zu leben.

Die erste Anfrage stellte Elisa Rupp. Sie berichtete von einem penetranten Geruch, der seit Wochen über Pleutersbach liege und der wohl von der Kläranlage komme. "Wir werden dem nachgehen", versprach Peter Reichert.