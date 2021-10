Eberbach. (mabi) "In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an mehreren Schulen in Eberbach offensichtlich selbstgefertigte Plakate angebracht, die sich inhaltlich gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln aussprechen." Dies teilte die Pressestelle der Polizei in Mannheim am Dienstag auf Nachfrage mit. Ebenso wurde mit Straßenkreide mehrere Parolen, "beispielsweise gegen die Maskenpflicht", im unmittelbaren Bereich der Schulen aufgebracht. Zudem waren diverse Aufkleber mit ähnlichem Inhalt an diversen Objekten (etwa Mülleimer) festzustellen.

Insgesamt, so die Polizei, wurden acht Plakate, zwei DIN-A4 Poster, mehrere Aufkleber und Kreide-Schriftzüge festgestellt. Mitarbeiter der Schulen hatten das Eberbacher Polizeirevier informiert. Die Ermittlungen werden derzeit vom Polizeirevier Eberbach in Zusammenarbeit mit dem Dezernat für Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

"Eine unnötige Aktion", äußerte sich der Geschäftsführende Schulleiter Udo Geilsdörfer dazu. "Die Schule ist ein neutrales Gebiet. Wir setzen nur die Anordnungen der Landesregierung um."