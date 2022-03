Eberbach. (bnc) Dunkel herrschte am Freitagabend zu Beginn des Weltgebetstags (WGT)-Gottesdienstes in St. Josef, der an diesem Tag rund um den Erdball in sieben Weltregionen gefeiert wurde. Dann wurde eine Kerze angezündet, eine Kerze der Hoffnung. Zahlreiche weitere Hoffnungskerzen sollten an diesem Abend im katholischen Gotteshaus in Eberbach-Nord entzündet werden, denn: "…für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf", wie eine Frau aus dem evangelisch-katholisch-neuapostolischen WGT-Team den Propheten Jesaja zitierte.

"Zukunftsplan: Hoffnung!" lautete das Motto des Gottesdienstes, den in diesem Jahr Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet hatten. "Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen – im alltäglichen Leben, aber auch mit unserer Welt im Ganzen?", hatten sich die britischen Frauen gefragt.

Waren Verunsicherung und Angst vor der Zukunft beim Zusammenstellen der Liturgie noch von den Sorgen der Corona-Pandemie überschattet gewesen, so wurden diese verstärkt und überlagert von der Kriegskatastrophe in der Ukraine. Doch: "Als Christinnen und Christen glauben wir an die Rettung der Welt, nicht an ihren Untergang." Der Bibeltext des diesjährigen WGT, Jeremia 29,14, sage es ganz klar: "Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…", so die Frauen.

"Sei du mein Licht in der Dunkelheit", sangen die fünf Frauen des Eberbacher WGT-Vokalensembles, von Uta Albert am Klavier begleitet. Ellen Leytz begrüßte die rund fünfzig Frauen und vereinzelten Männer in der Kirche, bevor Mitglieder des WGT-Teams den Bibeltext zum Thema "Hoffnung" vortrugen. "Pläne des Friedens und nicht des Unglücks habe ich für euch…", spricht Gott darin zu denen, die "von ganzem Herzen nach ihm fragen".

Ruth Leifeld präsentierte anhand von Bildern allerlei Wissenswertes von den Britischen Inseln. Dabei sprach sie von der Vielfalt der Kulturen in einer multiethnisch, multikulturell und multireligiös geprägten Gesellschaft. Die Zuhörerinnen erfuhren von der wunderbaren Natur, aber auch von wirtschaftlichen Problemen, von Armut und körperlicher bzw. sexueller Gewalt gegen Frauen. Drei Eberbacherinnen verliehen drei Britinnen ihre Stimmen, die ihre Erfahrungen mit Armut, Missbrauch und der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung aufgeschrieben hatten.

Alle Gottesdienstbesucherinnen waren eingeladen, ihre an den Sitzplätzen bereitgestellten Hoffnungslichter anzuzünden und gemeinsam zu beten: für alle, die Hunger leiden, die missbraucht werden, die einsam und ausgegrenzt sind, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, und für die Menschen in der Ukraine mit ihrem großen Leid, für "friedenstiftende Verhandlungen". Und da Beten auch mit Handeln verbunden sein müsse, informierte Ellen Leytz über ein Eberbacher Hilfsprojekt für die vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen, das Sandra Wäsch und Natalie Reinig, unterstützt durch den katholischen Diakon Joachim Szendzielorz, initiiert haben und für das sie die Kirchgängerinnen zu Sach- und Geldspenden aufrief.

Die Kollekte soll dagegen in zahlreiche Projekte fließen, mit denen das WGT-Komitee weltweit Frauen und Kinder unterstützt. "Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten" wurde im Schlusslied laut. Dann waren die Gottesdienstteilnehmerinnen zum Austausch bei Tee und Knabberzeug am wärmenden Feuer vor der Kirche eingeladen.