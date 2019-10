Pinspotsammeln am Rosenturm: Mit Pinvisit auf dem Handy geht es auf Schnitzeljagd zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Geschäften in und um Eberbach. Foto: Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Die ersten Pinspots sind gleich mittags in der Redaktion gesammelt: Neuer Markt, Michaelskirche, Leder Exquisit - alles in nächster Nähe. Die ersten Punkte sind auf dem Konto. Platz 31 im Gesamtranking, 45 Prämienpunkte. Beim nächsten Pinspot, dem Rosenturm, geht es nicht so einfach: "Das Ziel ist noch nicht in Reichweite" meldet die Pinvisit-App zurück. Also doch Hintern hoch und raus.

Am Rosenturm Handy raus, zum einzigen runden Turm der einstigen Stadtbefestigung mit seinen zwei Meter dicken Sandsteinmauern gibt es ein paar wissenswerte Infos, Besuch bestätigt, weiter. Über den Synagogenplatz zur Villa Kunterbunt. Zack, schon 25., 75 Prämienpunkte. Weiter zu Küfereimuseum, zum Hof, zum Alten Markt ...

Seit dieser Woche ist die Pinvisit-App erhältlich. Über mehrere Jahre hinweg hat der Eberbacher Dominik Seibert an der Idee getüftelt, dann mit Partnern per Crowdfunding Startkapital gesammelt, und eine Firma gegründet. Mehr als 70 so genannte Pionierpartner haben das Projekt mit auf den Weg gebracht: Eberbach, Waldbrunn, Schönbrunn, Michelstadt, Erbach, Oberzent und Neckargemünd, die Eberbacher Werbegemeinschaft, Gastronomen, Veranstalter und Händler.

Zuletzt hat die Waldbrunner Webentwicklungsschmiede Quellwerke gut neun Monate lang an der Programmierung gefeilt. Nun ist die Schnitzeljagd fürs Handy da. Beim Apfeltag wird das Team an einem Stand die App vorstellen. Heruntergeladen werden kann sie schon jetzt.

Die Grundidee hinter dem Such- und Sammelspiel ist einfach: Für den Besuch von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Veranstaltungen gibt es Punkte. Mit Freunden kann man einen Sammelwettbewerb starten. Die Punkte können gleichzeitig für die Teilnahme an Verlosungen oder bei Firmenpartnern gegen Vergünstigungen eingetauscht werden. Wie viele Leute an den Verlosungen teilnehmen, wird angezeigt. Meine ersten 20 Punkte gehen in die Verlosung von 36-mal drei Sorten CO2-neutralem Tee; die Verlosung hat nur drei Teilnehmer. Einkaufsgutscheine gibt es auch. Nun heißt es 48 Tage bis zur Auslosung warten - das ist alles in der App zu sehen.

Die App selbst ist nur 17 Megabyte groß und braucht auf dem Handy nicht viel Speicherplatz. Die Bedienung ist weitgehend intuitiv. Bei ein paar Symbolen muss man ausprobieren, was dahintersteckt. Man kann sich die Pinspots auch nach Sehenswürdigkeiten, Events, Gastronomie und anderen Stichwörtern filtern lassen. Einige der angekündigten Möglichkeiten, die die App bieten soll, fehlen noch, sollen aber nachgerüstet werden. Das Wesentliche funktioniert. "Wir haben für die Zukunft noch einiges in der Schublade", sagt Mitgründer Mario Wäsch.

Die nächsten Veranstaltungen im Umkreis werden schon angezeigt - darunter die achttägige Silicon-Valley-Tour, die Pinvisit im Mai bei einem Gründerwettbewerb in Höchst gewonnen hat. Dort sind Gründer Dominik Seibert und Entwickler Timo Grüber diese Woche bis zum Apfeltag unterwegs. "Das Ziel ist noch nicht in Reichweite", zeigt die App dagegen dem Normalnutzer an.

Für den gibt es stattdessen bei der Apfelwoche in einem Schuhhaus in der Bahnhofstraße oder im ältesten Gasthaus der Stadt Punkte zu sammeln. Denn hinter der App steht auch die Idee, auf spielerische Weise örtlichen Handel und eine zunehmend online bestellende Kundschaft wieder zusammenzubringen und den Tourismus anzukurbeln.

Wer nicht unbedingt aufs Punktesammeln aus ist, kann die App deshalb auch nutzen, um sich von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit durch die Stadt zu hangeln oder sich eben Feste, Veranstaltungen und besondere Angebote im Umkreis anzeigen zu lassen - vom Apfeltag über die nächste Aufführung der Badischen Landesbühne bis zur Erbacher Schlossweihnacht.

Anzeigen lassen kann man sich die Sammelpunkte und Veranstaltungen in Listen oder auf einer Karte, die sich vom direkten Umfeld bis zur Weltkarte herauszoomen lässt. Mehr als 2000 Pinspots gibt es in Deutschland. Weitere im Ausland sollen dazu kommen, sobald die rechtliche Lage in den einzelnen Ländern geklärt ist. Für Schnäppchenjäger und Sammler gibt es mit der App einiges zu tun.

Info: Die Pinvisit-App ist ab sofort kostenlos für Android-Handys und iPhones erhältlich. Beim Apfeltag am Sonntag, 20. Oktober, stellt das Team die App von 12 bis 17.30 Uhr an einem Stand beim Schuhhaus Fritz Karl vor und gibt eine Einführung.