Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Mit Paul Siemes hat das Naturparkzentrum im Thalheimschen Haus seit Anfang Oktober einen neuen Hausherrn. Der studierte Forstmann, Jahrgang 1977, hat sich nach dem Ausscheiden von Andreas Kreutz um diesen der Landesforstverwaltung unterstellten Posten beworben und den Zuschlag bekommen. In Eberbach, wo für Siemes das "Herz des Naturparks Neckartal-Odenwald schlägt", führt er jetzt dessen Geschäfte und ist damit der fünfte im Bunde derer, die dem 1980 gegründeten, drittgrößten Naturpark im Lande vorstehen. Am längsten in diesem Amt gehalten hat es bislang übrigens Hannes Melchinger, der 24 Jahre das Thalheimsche Haus leitete; Manfred Robens brachte es danach auf sechs, Cordula Samuleit – nach einer einjährigen Stellenvakanz – auf sieben Jahre, Andreas Kreutz zuletzt auf lediglich 17 Monate.

Siemes bringt einen in seinem Fachbereich denkbar breiten Erfahrungsschatz mit, erworben in der öffentlichen Verwaltung wie in der freien Wirtschaft. Seinen Einstand hier gab er zur Eröffnung der Wanderausstellung über den Biber. Wie sein bisheriger Werdegang verlief und was ihn jetzt zur Bewerbung auf diesen bei Forstleuten lange Zeit sehr unpopulären Posten bewogen hat, war Gegenstand eines kurzen Gesprächs an seiner neuen Wirkungsstätte.

Geboren am Niederrhein in Mönchengladbach, zog es Paul Siemes zum Studium der Forstwissenschaften 1998 erstmals in den Südwesten, an die Albert-Ludwig-Universität in Freiburg. Für seine Diplomarbeit zum Thema Plantagenwaldbewirtschaftung verbrachte er Anfang der Nullerjahre sechs Monate in Neuseeland, ließ anschließend ein zweijähriges Referendariat bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg folgen.

Als Projektleiter der Abteilung Waldnutzung heuerte Siemes mit Zeitvertrag bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg an, war dann ebenfalls befristet in Köln beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband als Manager des Holzclusters tätig, wo er sich an der Schnittstelle verschiedener Bereiche und im Zusammenwirken von Konzeptplanung und Praxis mit der effizienten Nutzung von Holzenergie beschäftigen konnte.

Der Wunsch nach einer unbefristeten Anstellung führte den Familienvater mit mittlerweile zwei Jungs zurück ins Ländle. Elf Jahre lang war er zuletzt beim nach Eigendarstellung europaweit führenden Pellethersteller EC Bioenergie in Heidelberg unter Vertrag, der Holzpellets und -briketts aus deutscher Produktion erzeugt. Siemes durchlief hier mehrere Stationen bis zum Beauftragten für Qualitätsmanagement und war für Projekte in ganz Deutschland, "zwischen Münster und Oberammergau" zuständig.

Zuletzt hörte der gelernte Forstmann allerdings "sein Försterherz" wieder so laut schlagen, zog es den in Sandhausen wohnhaften und in der Region heimisch gewordenen Mann vom Niederrhein wieder so sehr "Richtung Wald", dass er sich um die Geschäftsführung im Naturpark bewarb.

Paul Siemes freut sich auf diesen Job als ein außerhalb der klassischen Forstwirtschaft angesiedeltes Tätigkeitsfeld mit einem "großen Strauß an Themen", die sich mit öffentlichen und privaten Partnern "von oben nach unten und von unten nach oben" bespielen lassen. Naturschutz und Landschaftspflege, regionale Entwicklung, auf nachhaltige Erholung und Tourismus zielende Infrastrukturprojekte, Bildungspartnerschaften mit Kindergärten und Schulen fallen jetzt in seine Zuständigkeit. Was er besonders spannend findet: Den Bildungsbereich, das Thema Direktvermarktung und Mountainbike-Trails, nennt Siemes seine Schwerpunktthemen. Wobei ihn am teils hart umkämpften MTB-Projekt besonders reizt, mit allen und für alle Interessensgruppen eine gute zu Lösung zu finden.