Von Marcus Deschner

Eberbach. "Wenn alle Brünnlein fließen…", erschallte es am Freitag im "Grünen Baum". Dort trafen sich die Eberbacher Brunnenpaten und sangen zum Auftakt das alte deutsche Volkslied. "Zweimal im Jahr, nämlich im Frühjahr und Herbst, treffen wir uns", erklärte Günter Lipski, der sich selbst als "Oberbrunnenputzer" bezeichnet und die fleißige Truppe zusammenhält. Die meisten sind Rentner, einige stehen aber auch noch voll im Berufsleben. So wie Jens Müller, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins ist oder Björn Fellhauer, der neu dazu gestoßen ist und gemeinsam mit seinem Großvater Franz für die Pflege des Brunnens in der Kellereistraße verantwortlich zeichnet.

Lipski erinnerte an die Gründung der Brunnenpaten. Im Jahr 2005 wollte die Stadt im Zuge von Sparmaßnahmen wegen zu hoher Pflegekosten etlichen Brunnen das Wasser abdrehen. Folglich suchte der Bürger- und Heimatverein für zwölf Brunnen und einen weiteren im Gässel, aus dem allerdings kein Wasser mehr läuft, Paten. Und rasch fand sich eine muntere Gemeinschaft zusammen, die seither zum Erhalt des Stadtbildes beiträgt. Für jeden Brunnen gibt es zwei Paten, soweit nicht sogar ein Verein oder eine Gruppe diesen betreut. Wie beispielsweise den Kurpfalzbrunnen am Thonon-Platz, der von den Adler-Freunden gehegt und gepflegt wird. Lipski gab bekannt, dass sich die KG Kuckuck aus der Patenschaft für den Kuckucksbrunnen in Neckarwimmersbach zurückgezogen hat. "Denen ist der Gang über den Neckar und hoch nach Wimmersbach wohl zu schwer gefallen", witzelte der pensionierte Lehrer. Der Brunnen wird nun ausschließlich von den "Urmeln" versorgt.

Für den Brunnen an der Stadthalle wird derzeit ein zweiter Pate gesucht. Der wird auch "Hochzeitsbrunnen" genannt, weil sich viele Brautpaare dort gerne fotografieren lassen. Den Brunnen betreuten anfangs Helmut Deschner und der inzwischen verstorbene Dieter Jeitner. Deschner sucht nun einen Mitstreiter. Denn bei warmem Wetter und Sonnenschein bilden sich recht schnell grüne Algen und vom nebenan stehenden Ahornbaum fallen häufig Blätter ins Wasser. Daher muss der Brunnen einmal wöchentlich gereinigt werden. Deschner will dies weiterhin, aber im 14-tägigen Wechsel mit einem Partner, tun. Der Brunnenpate sollte Gummistiefel besitzen. Kescher und Besen werden gestellt.

"Vielen Dank für Eure Arbeit", sagte BHV-Vorsitzender Jens Müller. Die Arbeit werde nicht ausgehen, "ich hoffe aber, dass sie sich in Grenzen hält".

Info: Wer ehrenamtlich Brunnenpate werden will, kann sich bei Helmut Deschner, Telefon (0 62 71) 15 85 oder unter inghelde@t-online.de melden.