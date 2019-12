Eberbach. (by) Samstag und Sonntag findet in der Hohenstaufen-Sporthalle der Gelita-Cup statt, ein Hallenfußballturnier für U 12- und U 11-Juniorenteams der Fußballbundesligisten. Der Veranstalter Eberbacher SC bittet die Besucher, Fahrzeuge nur in dafür gekennzeichneten und freigegebenen Flächen abzustellen. Am Gleisdreieck – Fußweg zur Halle zwei Minuten – stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Busse sollten am Neckarlauer im dafür vorgesehenen Bereich abgestellt werden – Fußweg fünf Minuten.

Aufgrund der beengten Verhältnisse im Umfeld der Sporthalle kommt es durch Falschparker immer wieder zu Unannehmlichkeiten für Anwohner bzw. zu Behinderungen, unter anderem auch im Rettungsfall. Die zuständigen Ordnungsdienste sind gehalten, Ordnungswidrigkeiten entsprechend zu ahnden.

An beiden Tagen spielen jeweils 14 Mannschaften, wobei der Besucherandrang groß sein dürfte. Immerhin gibt es am Samstag die Nachwuchsstars der Fußballbundesligisten zu sehen, darunter die TSG Hoffenheim und erstmals der FC Bayern München, ferner die Badische Auswahl der U 13-Juniorinnen. Am Sonntag spielen überwiegend Teams aus der Region, dazu die TSG Hoffenheim und Auswahlmannschaften.