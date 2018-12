Eberbach. (rnz) Die Parkscheinautomaten in der Innenstadt werden in der Zeit vom 19. Dezember bis einschließlich 2. Januar wegen Instandhaltungsmaßnahmen und der Vorbeugung von Vandalismusschäden außer Betrieb genommen. Die Parkscheinautomaten in der Tiefgarage Leopoldsplatz sowie in der Parkgarage Rosenturmquartier sind ebenfalls außer Betrieb.

In dieser Zeit ist Parken kostenlos. Die Parkscheibe ist aber auszulegen und es gelten Parkzeitlimits, die an den Automaten angezeigt werden.