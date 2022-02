Eberbach (fhs) Man merkt, es geht stramm auf Aschermittwoch, 2. März, zu, und der pandemiebedingte Druck auf dem Narrenkessel steigt: so warten auf Prunk TV die nächsten Folgen auf Zuschauer – heute, am Donnerstag, 17. Februar, ab 17.11 Uhr hebt sich sprichwörtlich der rote Vorhang für Körper- wie Wortakrobatik.

Pia Röth. Foto: privat

Zu den Klängen "Salute For August Bournonville" und "Galop" vom Tivoli Symphony Orchestra zeigt das Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft (KG) Kuckuck, Pia Röth, welche Bewegungsfreude und was für erstaunliche Arm- wie Beinpositionen bei so einem Tanzsolo möglich sind. Röths akrobatische Filmleistung anmoderiert hat Stefanie Müller-Heun vom Club Eulenspiegel gefolgt von Bernhard "Lungo" Walter von der KG Urmel, der mit Narrenkappe "unser’n Burger-King" Peter Reichert ins Programm winkt.

Wie man reimend Corona schmäht, den rathäuslichen Schlüssel los wird, den Aktiven der Eberbacher Saalfastnachtsvereine recht herzlich dankt dafür, dass man in der narreteibegeisterten Stadt am Neckarknie nicht ganz auf Prunksitzungen verzichten muss – das erlebt man nur, wenn man auf www.prunk.tv oder hier mitfiebert: "Ja, da simmer dabei, des is’ unser Sach’, Feiern in Eberbach!"