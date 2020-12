Eberbach. (cum) Der bislang letzte Auftritt war im Juli beim Jubiläum des Kulturlabors, der Konzert- und Kulturbetrieb ist weitestgehend stillgelegt, ein Ende kaum in Sicht – die Musiker der Eberbach Ol’Stars machen trotzdem einfach weiter.

Vor kurzem eröffneten die Eberbacher Musikveteranen ihre Reihe mit Videomitschnitten aus dem Proberaum in der Galerie Artgerecht mit einem Cover des 51 Jahre alten Cream-Songs "Badge". Vorige Woche wurde das zweite Video online gestellt: diesmal Totos Welthit von 1982 "Africa" – für die Besetzung mit den zwei Keyboards von Michael Laule und Hans Beier wie gemacht.

Willi Haas an der Gitarre schraubt im Refrain seinen Falsett in höchste Höhen, Dieter Uhrig am Bass legt die sanfte Zweitstimme drunter. Zur Einstimmung gibt es gesamplete Tierstimmen: Vogelgezwitscher und Elefantengetröte.

Am Mittwoch ging es gleich weiter: Mit "You can’t always get what you want" von den Rolling Stones. "Aufgrund von Beschwerden, dass wir beim Kulturlabor- Jubiläum keinen Stones-Titel spielten", sagt Bassist Dieter Uhrig. Die Veröffentlichung weiterer Aufnahmen ist geplant. Kool & the Gang und die Beatles haben die Ol’Stars noch im Repertoire. So kommt auch in Zeiten ohne Konzerte eine kleine Videoreihe mit Musik zustande. Die Ol’ Stars sorgen dafür, dass es schnell um handgemachte Musik aus Eberbach nicht still wird.