Eberbach. (RNZ) Der Ohrsbergturm, in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger von Eberbach inzwischen ein Wahrzeichen der Stadt geworden, darf aufgrund einer Gesetzesänderung im Naturschutzrecht nicht mehr beleuchtet werden. Und zwar in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März zwischen 22 und 6 Uhr sowie in der Sommerzeit vom 1. April bis 30. September. Dies geht aus einer städtischen Pressemitteilung hervor.

Die Stadtverwaltung hatte im Sommer dieses Jahres einen Ausnahmeantrag für den Zeitraum zwischen Anfang April und Ende September bis 23 Uhr gestellt.

Den hat die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Rhein-Neckar-Kreises jetzt aber abgelehnt, heißt es darin. Die UNB erwähnt in ihrem Schreiben die reiche Geschichte und Bedeutsamkeit des Ohrsbergs mit ehemaliger Burg, paläontologischer Fundstelle und regelmäßigen Führungen, schließt den Turm aber explizit von dieser Beurteilung aus.

Ein Grund für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung kann sein, dass ein Gebäude eine besondere und herausragende Bedeutung hat. Dies treffe auf den Ohrsbergturm nicht zu, denn er sei, in den Augen der Gutachtenden, zu jung dafür. Die Attribute "besonders" und "herausragend" gelten eher für Altstadt, Stadtmauer, Kirchen, Neckarpanorama und Burgruine, die von Einheimischen und Besuchenden viel eher mit Eberbachs Geschichte in Verbindung gebracht werden, als der etwa 50 Jahre alte Ohrsbergturm, urteilt die UNB.

In der Begründung heißt es weiter, dass die Beleuchtung des Ohrsbergturms wie ein "Insektenstaubsauger" wirkt und große Mengen Insekten anzieht, da er in einem exponierten und kaum von Lichtverschmutzung betroffenem Areal in einem Landschaftsschutzgebiet steht.

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Untersuchung wurden 21 Vogel- und drei Fledermausarten nachgewiesen, die Insekten als Futter benötigen. Nur mithilfe dieses Nahrungsangebotes könne das Überleben der Tiere sowie der Brut- und Fortpflanzungserfolg dauerhaft gewährleistet werden. Das Schreiben der UNB greift einem möglichen Kompromiss, dass der Turm nur an bestimmten Tagen beleuchtet wird, vor. Denn die Behörde sieht die Gefahr, dass Fledermäuse oder andere lichtscheue Arten in dunkle Quartiere gelockt werden, die dann plötzlich bestrahlt und damit erheblich gestört werden.

Da durch die ausgeschaltete Beleuchtung im Sommer auch nächtliche Turmbesteigungen ein Problem werden könnten, empfiehlt die UNB in ihrem Schreiben eine diskrete Treppenhausbeleuchtung, die wenig Licht nach außen lässt und nur zu bestimmten Terminen (z. B. Führungen) angeschaltet wird.

Über die diesbezüglichen Möglichkeiten werde sich die Stadtverwaltung Gedanken machen.