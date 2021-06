So wird es am Eberbacher Lindenplatz erstmal nicht mehr aussehen – in Eberbach als Teil des Rhein-Neckar-Kreises darf seit Montag draußen wieder ohne Test bewirtschaftet werden. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (mabi) Ohne Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis können auch die Eberbacher wieder in der Außengastronomie etwas essen oder trinken, ins Freibad gehen oder an Veranstaltungen teilnehmen. "Die Testpflicht entfällt für alle Veranstaltungen, die draußen sind", teilte der Leiter des Eberbacher Ordnungsamtes Rainer Menges am Montag mit. Er betont, dass die Nachweise im Innenbereich der Gastronomie weiter erforderlich sind. Die geänderte Corona-Verordnung der Landesregierung ist am Montag um Mitternacht in Kraft getreten. Es wurde eine Inzidenzstufe 35 eingeführt, die die weiteren Erleichterungen ermöglicht, wenn der Schwellenwert von 35 (7-Tage-Inzidenz) in den jeweiligen Stadt- und Landkreisen an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird. Im Rhein-Neckar-Kreis ist das der Fall.

Das Ordnungsamt hat laut Menges in der vergangenen Woche in "Einzelfällen" in der Gastronomie auch im Außenbereich kontrolliert. Es habe vereinzelt Beschwerden von Bürgern gegeben, die "gesehen haben wollen", dass andere Gäste nicht auf ihre bis dahin noch notwendigen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise kontrolliert wurden. "Daraufhin haben wir einige Gastwirte angesprochen", so der Ordnungsamtsleiter.