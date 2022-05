Von Felix Hüll

Eberbach. Die Frühjahrssynode der Badischen Landeskirche in Bad Herrenalb endete mit zahlreichen Beschlüssen, u.a. zum Umgang mit Kirchenimmobilien und mit Maßnahmen zum Klimaschutz, aber auch zur Frage, ob man im Ehrenamt nicht neue Anreize schaffen könnte. Welche Auswirkungen diese Landeskirechenbeschlüsse auch für die Gemeinden in und um Eberbach haben, dazu äußert sich Dekan Ekkehard Leytz im RNZ-Interview.

Eberbachs Dekan Ekkehard Leytz. Foto: privat

Die Frühjahrssynode der Badischen Landeskirche hat u.a. beschlossen, kirchliche Liegenschaften nach einem Ampelsystem einzuteilen. Welche Eberbacher Kirchen-Immobilien fallen da in welche Kategorie?

Die Landeskirche will ihren Gebäude-Bestand langfristig deutlich reduzieren. Dazu werden die Gebäude in drei Kategorien eingeteilt: "Grüne" Gebäude werden weiterhin gefördert und sollen auf einen möglichst guten ökologischen Standard gebracht werden. "Gelbe" Gebäude werden in der Bewertung zurückgestellt. "Rote" Gebäude werden nicht mehr zentral gefördert. Letztere können unter Umständen über eine kirchliche Immobilienplattform umgenutzt oder abgegeben werden. Die Landeskirche will so zum einen Finanzmittel einsparen, zugleich aber durch Investitionen in die "grünen" Gebäude möglichst bis 2040 klimaneutral werden.

Für die Region Eberbach-Schönbrunn mit insgesamt zehn Kirchen und einem Gemeindehaus bedeutet dies: Die Kirchengemeinderäte der vier Kirchengemeinden Eberbach, Schönbrunn, Brombach und Friedrichsdorf müssen bis Herbst 2023 dem Bezirkskirchenrat einen Vorschlag machen, welche Gebäude welche "Farbe" bekommen soll. Der Bezirkskirchenrat muss dann darüber entscheiden. Für die "grünen" Gebäude wird der Baustopp Ende 2023 aufgehoben. Die "gelben" und auch die "roten" Gebäude können von den Gemeinden weiterbetrieben werden, soweit die eigenen Mittel reichen.

Was ist denn der aktuelle Stand beim Neuausrichten der Gebäude in Eberbachs Kirchengemeinde?

Die große Baumaßnahme an der Michaelskirche in Eberbach, die Turmdachsanierung, ist noch unmittelbar vor dem Baustopp genehmigt worden. Ebenso je eine größere Baumaßnahme an den Kirchen in Schönbrunn und in Schwanheim. Der Bauzustand der Kirchen insgesamt ist recht gut, sodass wohl keine unmittelbaren Schließungen zu befürchten sind. Dennoch muss auf lange Sicht geschaut werden, welche Kirchen auch im Winter betrieben werden soll, und welche möglicherweise zu Sommerkirchen mit eingeschränkter Nutzung umgewidmet werden.

Klimaschutz und Grüner Gockel – wie sieht’s nach dem Synodenbeschluss mit dem Thema Fotovoltaik auf dem Dach der Michaelskirche aus, wie mit anderen Immobilien?

Das Thema Fotovoltaik auf Kirchendächern wird von der Landeskirche in einem Pilot-Projekt mit mehreren Kirchen angegangen. Ob die Michaelskirche dabei sein wird, ist noch nicht entschieden. Die Ausrichtung der allermeisten Kirchendächer nach Süden (und natürlich nach Norden) ist ja durch die "Orientierung" der Kirchen gegeben. Geklärt werden müssen neben technischen Fragen die der Genehmigung durch den Denkmalschutz und die der Verwertung des erzeugten Stromes. Wir warten gespannt auf erste Ergebnisse.

Wie viele Immobilien hat Eberbachs evangelische Kirchengemeinde denn insgesamt?

Neben den oben genannten Kirchen und dem Gemeindehaus am Leopoldsplatz gibt es in Eberbach zwei Pfarrhäuser und in Schönbrunn eines. Außerdem unterhält die Eberbacher Kirchengemeinde zwei Kindergärten, wobei das Gebäude des Kindergartens Regenbogen längst abgängig ist und durch ein städtisches Gebäude ersetzt werden soll.

Welcher Betrag kommt da jährlich an Unterhaltskosten zusammen?

Im Eberbacher Haushalt für das Jahr 2022 sind für alle Gebäude zusammen ca 44 000 Euro an Nebenkosten angesetzt, 19 000 Euro Zins und Tilgung, 17 000 Euro für Bauunterhaltung und 60 000 Euro Rücklagenbildung für die Substanzerhaltung.

Es gab auch Synodenbeschlüsse zum Kirchenpersonal und zum Ehrenamt. Wirken sie sich unmittelbar auf die Anzahl Eberbacher Pfarrstellen aus?

Schon die Frühjahrssynode 2021 hat beschlossen, die Zahl der Pfarr- und Diakonenstellen bis 2032 um 30 Prozent zurückzufahren, zum einen weil in dieser Zeit eine große Zahl an Pfarrpersonen und Diakonen in den Ruhestand geht und dies durch nachkommende Kräfte nicht mehr ausgeglichen werden kann. Zum anderen weil so natürlich weniger Personalkosten entstehen.

Für die Region Eberbach- Schönbrunn bedeutet das, auf lange Sicht werden nur noch zwei Pfarrstellen und eine Diakonenstelle zur Verfügung stehen.

Ist denn denkbar, dass für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeindearbeit Geldbeträge bezahlt werden, um etwa auch in Eberbach Student(inn)en beispielsweise für Jugend- und Kinderarbeit zu entgelten?

Ja, die Synode ermöglicht es Gemeinden, unter bestimmten Bedingungen ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Ehrenamtspauschale aus eigenen Mitteln zu vergüten. Der Regelfall unentgeltlicher Arbeit im Ehrenamt wird aber damit nicht in Frage gestellt.

Die Eberbacher Gemeinde ist in den letzten Jahren einen anderen Weg gegangen. Sie hat gute Erfahrungen mit der Einstellung von Freiwilligen im Sozialen Jahr gemacht und damit auch in der Jugendarbeit wichtige Akzente gesetzt.

Wie bewerten die Gemeindemitglieder die Synodenbeschlüsse? Diskutieren Sie die intern in den einzelnen Kreisen der Gemeinde, oder bildet sich jedes Gemeindemitglied für sich dazu eine Meinung?

Sowohl die Beschlüsse der Landessynode als auch der Bezirkssynode sind immer öffentlich und auf der Homepage der Landeskirche und in der Presse zu finden. Die Gremien beschäftigen sich damit, weniger sonstige Gemeindeglieder. Dazu trägt sicherlich auch der lange Zeithorizont von zehn Jahren bei, in denen die Veränderungen stattfinden sollen.

Wir müssen aber auch über die Gremien hinaus mit den Gemeindegliedern gut und offen ins Gespräch kommen, um lebendige Gemeinde Jesu Christi zu bleiben. Das geht auch mit weniger Personal und Gebäuden.

Der Bezirkskirchentag am 17. Juli in Eberbach beispielsweise dient genau dazu, den Austausch und die Gemeinschaft auch über die eigene Gemeinde hinaus zu stärken. Kirche lebt ja nicht nur von Personal und Gebäuden, sondern davon, dass Menschen ihren Glauben teilen und feiern. Auch die Beratung und Hilfe, die unsere diakonischen Einrichtungen in hohem Maße leisten, gehören dazu.

Was sind aus Eberbacher Sicht die wichtigsten Ergebnisse dieses Frühjahrsplenums des Landeskirchenparlaments?

Für die Kirchenbezirke und Gemeinden sind nun klare und langfristige Beschlüsse gefasst worden, mit denen wir für die kommenden Jahre planen können. Die Gemeinden in den Regionen können schon jetzt ihre Zusammenarbeit intensivieren. Nicht nur um Kräfte zu bündeln, sondern auch um sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen und durch vielfältige ehrenamtliche Initiativen ihr Gemeindeleben zu bereichern. Mit den Beschlüssen zum Ehrenamt wird dieses weiter gestärkt und wert geschätzt. Das scheint mir ganz wichtig für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinden vor Ort.