Eberbach. (RNZ) Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt auf der Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Oberdielbach in den nächsten Jahren Sanierungsarbeiten durch. Die Strecke wird in drei Abschnitte unterteilt. In diesem Jahr werden im ersten Bauabschnitt vom Montag bis Freitag, 12. bis 30. Oktober, im mittleren Abschnitt vom Wanderparkplatz der Burg in Richtung Waldbrunn die schadhaften Asphaltdeckschichten auf einer Länge von rund 2200 Meter erneuert.

Die Arbeiten sind nur unter Vollsperrung möglich. Der Verkehr wird für beide Fahrtrichtungen über die Bundesstraße B37 und L634 (Neckargerach-Schollbrunn) umgeleitet. Für den ÖPNV und Rettungskräfte gibt’s eine Einbahnregelung über die Alte Dielbacher Straße.

Die Alte Dielbacher Straße wird am Ortsausgang Eberbach und am Übergang zur Alten Eberbacher Straße für alle anderen Verkehrsteilnehmer mit elektronischen Schrankenanlagen gesperrt. Auch für Radfahrer steht die Alte Dielbacher Straße nicht zur Verfügung (Umleitung durch den Wald).

Die Kosten für die erste Baumaßnahme betragen rund 560.000 Euro und werden vom Land getragen. In weiteren Maßnahmen folgen 2021 und 2022 die beiden anderen Streckenabschnitte der L524.