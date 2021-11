Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eigentlich hätten ja Glühweinduft und Budenzauber die Eberbacher neben geöffneten Geschäften am Freitagabend in die Innenstadt locken sollen. Doch hat Corona auch in diesem Jahr den fürs erste Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt unmöglich gemacht. Nichts destotrotz hatten sich insgesamt 13 Geschäfte der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) dazu entschlossen, ihren Kunden mit Lichterglanz in den Straßen, vorweihnachtlich dekorierten Schaufenstern und "Black-Days-Schnäppchen" ein XL-Einkaufsvergnügen zu bescheren. Bis 20 Uhr hielten die Geschäftsleute ihre Türen fürs stressfreie Einkaufen geöffnet. Doch angesichts nasskalter Witterung und fehlenden Zusatzangebots waren nur wenige Einkaufsbummler zu später Stunde im Städtchen unterwegs. Während in manchen Geschäften kaum Betrieb herrschte, zeigte man sich in anderen dennoch zufrieden mit dem Kundenzuspruch. Und der erfolgte ja bekanntermaßen unter erschwerten Bedingungen, hatten die Geschäftsleute doch auch an ihrem langen Abend die 3-G-Regeln zu beachten und die Besucher per Stichprobe nach Impfpass, Genesenen- oder Testnachweis zu fragen.

Für Anette Schölch vom Bekleidungsgeschäft "Nara" ist das kein Problem. Gut gelaunte Stammkundinnen probieren sich am Freitagabend ausgiebig durchs Sortiment und sind auch gerne bereit, den Impfpass vorzuzeigen. Den ganzen Tag über hat Schölch schon strichprobenartig ihre Kundschaft auf den 3-G-Nachweis angesprochen. Einmal musste sie dabei jemanden wegschicken. "Wenn kein G da ist, muss man sich halt ein G holen und nochmal wiederkommen", sagt Schölch. "Wir halten uns an alle Vorgaben, bleiben positiv und machen das Beste draus."

Impfnachweis-Kontrolle bei Nara am Freitagabend in Eberbach beim XL-Einkaufsvergnügen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Kundin Iris Blaumann aus Eberbach findet das "absolut okay". "Ich bin geimpft und fände es blöd, online zu bestellen. Ich will vor Ort kaufen. Da nehm‘ ich das gerne in Kauf." Ginge es nach Kundin Beate Lemberger, könnten die Corona-Vorgaben "sogar noch ein bissel strenger gehandhabt werden." Sie fühle sich durch die Maßnahmen in keiner Weise in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt. Im Gegenteil: "Ich bin Lehrerin und muss mich und die Kinder schützen."

Auch im Modehaus Müller klappt es gut mit der Umsetzung von "3G". "Wir wollen nicht, dass wir an der Eingangstür prüfen müssen", sagt Sigrid Seisler. "Aber Stichproben finde ich in Ordnung." Die Kunden seien "bereitwillig". Vereinzelte, die ohne "G"-Nachweis angetroffen wurden, musste man wegschicken, aber "sie sind dann nicht böse, sie gehen halt wieder".

Was den Kundenzuspruch in seinem Geschäft an diesem XL-Freitag betrifft, zeigt sich EWG-Vorsitzender Dietrich Müller zufrieden: "Es läuft besser als beim letzten Mal", so seine Beobachtung. Und dass in den Straßen kein Rahmenprogramm mit Essen und Trinken stattfinde – "das war ja angesichts der Coronazahlen unsere Absicht". Man habe mit dem langen Freitag "einfach ein zusätzliches Einkaufsangebot machen" wollen.

"Mit einem Weihnachtsmarkt drumherum wär’s vielleicht gelaufen", äußert Christiane Karl ihre Enttäuschung über das eher geringe Kundenaufkommen zur XL-Zeit in ihrem Schuhgeschäft. Und auch Martina Greif-Trussina hat festgestellt: "Es kommen deutlich weniger Leute als sonst" – nicht nur am XL-Abend. "Anfang November zog das Geschäft so richtig an. Jetzt ist es wie abgebrochen." Seit die Corona-Zahlen wieder in schwindelerregende Höhen steigen, habe sich die Stimmung der Menschen verändert. Die Kunden, die ihre Buchhandlung aufsuchen, werden von Greif-Trussina und ihren Mitarbeitern allesamt konsequent auf 3G kontrolliert: "Das ist die Vorgabe von unserem Verband." Aber alle seien sehr kooperativ, hat sie festgestellt. "Viele kommen schon mit dem Handy oder dem Impfpass in der Hand herein und zeigen ihn vor, bevor man es verlangt." Wer keines der 3 Gs vorweisen könne, bleibe vor dem Eingang stehen: "Dem bringe ich das Gewünschte an die Tür." Derweil stöbern Tanja und Jens Haaß aus Pleutersbach genüsslich in den Bücherregalen. "Es ist doch was Schönes, abends so gemütlich in Ruhe zu bummeln", findet Tanja Haaß. Die beiden haben bereits zahlreiche Geschäfte "abgeklappert" auf der Suche nach Nikolaus- und Weihnachtsgeschenken, denn: "Wer weiß, ob nicht bald wieder ein Lockdown kommt." Auch das Ehepaar Haaß wurde auf seiner Einkaufstour schon auf 3G kontrolliert. Und das finden sie "völlig in Ordnung".

"Es ist okay", fasst Susanne Reinig den Verlauf des Abends in ihrem Elektro- und Haushaltswarengeschäft zusammen. "Leider können wir ja keine Verkostung machen – aber wir können eine große Auswahl und gute Beratung bieten." Die Kunden seien diszipliniert und hielten sich an die Regeln, lautet ihre Erfahrung. Was Reinig "ungerecht" findet: "In Supermärkten oder Drogerien, wo zeitweise viel los ist, gilt kein 3G – warum werden wir dann eingeschränkt?" Doch sie lässt sich nicht unterkriegen: "Immer positiv bleiben – von der Stimmung her", lautet ihre Devise.