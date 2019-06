Eberbach. (mabi) Mehr als sonst rückten in den vergangenen Tagen bei der großen Hitze die Eberbacher Notärzte aus. "Es gab eine leichte Steigerung an Einsätzen vor allem bei älteren Menschen - auch in den Altenheimen", so der leitende Notarzt Dr. Patrick Schottmüller. Gehäuft aufgetreten seien auch Schlaganfälle bei älteren Menschen; "das kann ebenfalls mit der Hitze zusammenhängen".

Schottmüller betont, dass es derzeit sehr wichtig ist, viel zu trinken. "Vor allem Kinder und Senioren müssen viel trinken, damit es nicht zu Störungen des Elektrolythaushalts und schlimmstenfalls zum Nierenversagen kommt." Schottmüller rät zu leicht gekühlter Fruchtschorle: "Etwa ein Drittel Apfelsaft - gerne auch Orange, Maracuja, Mango oder Sonstiges - mit zwei Dritteln Mineralwasser." Fruchtschorle ist "ideal, weil Elektrolyte drin sind - sie ist isotonisch". Kalter Tee sei ebenfalls okay.

Der Notarzt warnt derzeit vor Alkohol: "In der großen Hitze sollten ausschließlich alkoholfreie Getränke getrunken werden". Allerdings darf es dann "abends auf der schattigen Terrasse auch mal ein kühles Weizenbier sein". Ansonsten rät er: "Luftige Kleidung, immer mal wieder Haare kühlen oder den ganzen Kopf mit lauwarmen Wasser waschen; also immer einen kühlen Kopf bewahren". Insbesondere bei Kindern ist eine Kopfbedeckung wichtig; "da gibt’s die coolen Basecaps". Abkühlung ist auch im Schwimmbad möglich und zuhause "darf man die Kinder auch mal nass spritzen".

Extreme körperliche Anstrengungen sind laut Schottmüller bei der Hitze unbedingt zu vermeiden. "Kinder müssen nicht in der prallen Sonne Fußball spielen; ältere Menschen müssen dann nicht im Garten arbeiten. Kirschen lassen sich auch morgens oder abends pflücken."

"Achtung auch beim Autofahren in der Hitze", warnt der erfahrene Notarzt. "In einem heißen Auto ist man hochgradig gefährdet. "Man sollte sich vor jeder Fahrt überlegen, ob es unbedingt sein muss, zu starten. Die Ohnmachtsgefahr ist im Auto - trotz Klimaanlage - sehr hoch. Auf jeden Fall kurz warten mit dem Losfahren, bis es etwas abgekühlt ist."

Sollte man merken, dass einem im Auto schlecht wird, gilt: "Sofort blinken, bremsen und rechts ranfahren."