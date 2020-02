Ein ähnliches Projekt wie in Mosbach ist jetzt in Eberbach geplant. Foto: Familienheim Mos

Eberbach. (MD) Nach Jahren des Stillstands tut sich jetzt was auf dem Gelände der früheren Jugendherberge in der Richard-Schirrmann-Straße in Neckarwimmersbach. Die Baugenossenschaften Familienheim Mosbach und Familienheim Heidelberg, die das gut 3600 Quadratmeter große Areal 2005 vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) erworben hatten, planen daraus jetzt den Bau von neun Wohnhäusern.

"Wir planen Häuser mit Wohnflächen von jeweils etwa 140 Quadratmetern", erläutert Vorstand Dr. Klaus-Dieter Roos von der Familienheim Mosbach. Diese sollen in Form eines Doppelhauses, einer Dreier- und einer Vierergruppe errichtet werden. Ein vergleichbares Projekt habe man gerade in Mosbach erfolgreich abgeschlossen. Jetzt will man in Verhandlungen mit der Stadt Eberbach eintreten, um die Machbarkeit des Projekts und die Erschließung des Geländes zu klären, so Roos.

Die Genossenschaften hatten bereits früher einen Anlauf zum Wohnungsbau auf dem Grundstück genommen, waren damit aber gescheitert. Der Gemeinderat hatte die Häuser als zu groß dimensioniert abgelehnt.

Mittlerweile ist die Grundstücksfläche, die bis 2005 dem Deutschen Jugendherbergswerk gehörte, vollkommen von jeglichem Bauschutt geräumt.