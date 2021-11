Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Keine Empfehlung für Bus- und Bahnfahrgäste aller Art ist die unterirdische Toilettenanlage am Bahnhof. Hinzu kommt, dass der städtische Zuwendungsbedarf für diesen einen öffentlichen Lokus besonders hoch ist. Mindestens einmal pro Woche, so Bürgermeister Peter Reichert in der jüngsten Gemeinderatssitzung, müsse die Stadt hier tätig werden.

Die Probleme mit der sogenannten "Bahnhofsszene" sind bekannt, die Probleme mit den hygienischen Verhältnissen der Anlage ebenso. Jetzt soll eine neue vollautomatische und daher stets saubere Toilette am Fuße des Steg-Aufgangs Abhilfe schaffen. Die ebenfalls geplante Sanierung der unterirdischen Anlage wurde unterdessen auf Eis gelegt: Man will die Situation hier zunächst beobachten.

Sauber soll sie sein, die künftige Bahnhofstoilette, barrierefrei zugänglich, als Unisex-Anlage mit Toilettenschüssel und Waschbecken ausgestattet und so weit wie möglich vandalismussicher. Freistehend auf dem Rasenfleck unterhalb des stadtseitigen Treppenturms, soll sie ÖPNV-Nutzern, aber auch Busfahrern am zentralen städtischen Haltepunkt, soll sie insgesamt an diesem zentralen Platz der Innenstadt eine Möglichkeit zum Austreten ohne Ekelfaktor bieten. 120.000 Euro will sich die Stadt das kosten lassen. Und kalkuliert als Folgekosten für Unterhalt, Wartung und Reinigung, die sie einem Anbieter übertragen wird, monatlich gleich 1 500 Euro mit ein, also 18.000 Euro im Jahr.

Kosten in Höhe von 40.000 Euro für eine gleichzeitige Sanierung der Toilettenanlage nebenan will sich die Gemeindevertretung aber fürs Erste schenken. In diesem Punkt herrschte Einigkeit darüber, abzuwarten, "ob es überhaupt Sinn macht", wie Bürgermeister Reichert sagte. Rolf Schieck (SPD) regte sogar an, auf die Sanierung hier zugunsten der Toilettenanlage in der Dr.-Weiss-Schule ganz zu verzichten.

Unterschiedliche Meinungen gab es darüber, ob man das neue WC zur kostenlosen Nutzung bereitstellen sollte. Die SPD war dafür, ebenso Peter Wessely für die Freien Wähler. Peter Stumpf (AGL) hält die Sanierung der jetzigen Anlage für wichtig und regte aus diesem Grund einen Obolus von 50 Cent pro Toilettengang in der neuen an.

Wie schafft man es, das neue WC künftig sauber zu halten? Eine Frage, die wiederholt auftauchte. Da die Stadt alljährlich 46 000 Euro für ihre vier "stillen Örtchen" in Rathaus, Dr.-Weiss-Schule, Tiefgarage und Bahnhofsplatz ausgibt, regte Klaus Eiermann (SPD) an, die Reinigung im Zuge dessen doch gleich miterledigen zu lassen und so die hohen Folgekosten von 1500 Euro monatlich zu drücken. Da das neue Modell aber vollautomatisch ist und sich nach jedem Besuch selbsttätig reinigt, fällt diese Einsparmöglichkeit weg. Eiermanns Frage nach der Versetzbarkeit des neuen Lokus wurde dagegen positiv beschieden. Denn wenn das Quartier zwischen Bahnhofsplatz und katholischer Kirche erst zum Sanierungsgebiet wird, kommt ja vielleicht ein neuer Standort in Betracht.