Was ist Glück? Diese Frage stellt auch das Musikvideo zu „Ein Päckchen Glück“, dem neuen Lied der Wohnzimmertouristen. Von Donnerstagabend an ist es auf Youtube zu sehen. Gedreht wurde diese Szene vor kurzem im Depot in Eberbach. Repro: RNZ

Eberbach. (cum) Am Freitag erschien "Ein Päckchen Glück", das neue Lied der aus Eberbach stammenden Wohnzimmertouristen. Heute kommt das Video dazu heraus, gedreht in Hanau und Eberbach. Mit dem neuen Song und ihrer Musik wollen Marina und Ben Held, im wahren Leben wie auf der Bühne ein Paar, Menschen gerade in Corona-Zeiten ein wenig Glück schenken. "Musik ist Balsam für die Seele. Das ist generell so, aber im Moment noch viel wichtiger", sagten die beiden vor kurzem in einem Interview mit der RNZ.

Was ist Glück überhaupt? Morgens aufstehen zu können? Ein geschenkter Kaffee, der gleich wieder verschütt geht? Auf einer Wiese tanzen? Ein Mensch, der einen Fehler gemacht hat und ihn wieder gutmachen will? Im richtigen Moment nicht über die Straße zu gehen? Der große Lottogewinn samt Koffer voller Geld? Oder doch nur auf der Bühne zu stehen und mit Seele und Herz gemeinsam Musik machen zu können? Dieser Frage spürt auch das neue Video der Wohnzimmertouristen nach.

Geplant waren dafür eigentlich zwei Drehtage, wegen schlechten Wetters wurden es dann drei. Gedreht wurde in Küche und Gästezimmer von Ben Helds Eltern in Eberbach, in Hanau im Kultcafé Schien, auf der Straße und am Schloss Philippsruhe, auf dem Frankfurter Lohrberg und im Eberbacher Depot 15/7. In den Drehorten verbinden sich auch Lebenswege des Deutsch-Pop-Duos.

Tatkräftige Unterstützung gab es dabei aus der Hanauer Nachbarschaft der beiden: Neben den Hauptakteuren haben Beytullah Simsek im Café und die Nachbarn Sören Gassel (mit Lottogewinner-Zeitung) und Jacqueline Guckes Gastauftritte. "Unsere Nachbarn sind" – auch das ist Glück– "ein Glücksfall", sagt Sängerin Marina Held.

Gefilmt und geschnitten wurde das Video von Marcel Haag aus Buchen, der die Wohnzimmertouristen schon im Sommer bei ihrem bislang letzten Live-Auftritt im Autokino in Eberbach filmisch begleitet hatte. Eine nordbadisch-hessische Koproduktion mit Berliner Note: Den Text zu "Ein Päckchen Glück" hat der in Berlin lebende Lyriker Mirko Steiner verfasst, der ebenfalls Wurzeln im Odenwald hat.

Veröffentlicht wird das Video zu "Ein Päckchen Glück" am heutigen Donnerstagabend um 20 Uhr als Premiere mit Countdown auf Youtube. Während des dreiminütigen Songs sind die Wohnzimmertouristen Marina und Ben Held via Livechat dabei.