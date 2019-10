Eberbach. (fhs) "Die Stadtverwaltung hat den abgeänderten Plänen zugestimmt. Es hing an dem Fahrstuhl im Gebäude und an dem Zuschnitt zweier Fenster." So beantwortete der Leiter des Stadtbauamts Karl Emig in der jüngsten Bauausschusssitzung eine Anfang September an die Stadtverwaltung gerichtete Anfrage. Erkundigt hatte sich AGL-Stadtrat Lothar Jost. Er wollte wissen, woran denn die lange Bauverzögerung nach dem Abriss des Vorgängerhauses hänge. Schon in der Septembersitzung bekräftigten Emig und Bürgermeister Peter Reichert, dass ihnen die ewige Baulücke direkt vor dem Treppenaufgang zur Michaelskirche und an der Ecke Bahnhof-/Hauptstraße ein Dorn im Auge sei und sie dort den Baufortschritt ermöglichen wollen. Vor über zweieinhalb Jahren, Im Januar 2017, hatte Bauherr Necmeddin Aydemir für das Flurstück 286 den Abriss des Vorgängerbaus und den Neubau eines Wirts- sowie Wohnhauses beantragt.

Schon der Abbruch erfolgte mit Unterbrechungen ab Ende März bis in den Mai 2017. Seither klafft die Baulücke.Es folgte ein Geduldsspiel um die Baufreigabe, nachdem die Baugenehmigung Anfang 2018 erteilt worden ist.

Schon diese Genehmigung hatte auf sich warten lassen, weil erst denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten zu klären waren und zwischenzeitlich auch Anwälte zwischen Bauherrn Aydemir mit Architektem Peter Kluge sowie der Genehmigungsbehörde beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit der Angelegenheit befasst waren.

Das auf dem Grundstück gefundene Fundament der Stadtmauer wurde auf Kosten der Stadt abgebaut und eingelagert. Der baurechtlich geforderte Nachweis hinreichender Parkplätze gelang letztlich an der Scheuerbergstraße.

Und die zwischenzeitlichen Planabänderungen sind wie Emig erklärte jetzt ebenfalls durch die Behörden durch. Es wird aber sicher kein Fehler sein, das Eberbacher-Frühling-Transparent am Bauzaun nochmal durch ein Apfeltag-Werbebanner auszutauschen ...