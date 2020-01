Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Stadt Eberbach ist inzwischen in der zweiten Runde der Suche nach einem neuen Stadtbaumeister – und kann sich gleich auf die Suche nach einem neuen Leiter des städtischen Forstbetriebes machen.

Nachdem der vorherige Chef der Bauverwaltung Steffen Koch nach fast zehn Jahren im letzten Oktober das Amt Richtung des Verwaltungsverbandes Denzlingen-Vörstetten-Reute im Kreis Emmendingen verlassen hatte, gab es eine erste Ausschreibung des Postens. Neben technischen Qualifikationen waren hier noch alternativ Erfahrungen in der Verwaltung gefordert. Die Absicht, hiermit vielleicht einen durchaus qualifizierten Mitarbeiter aus dem eigenen Haus zur Bewerbung zu animieren, erfüllten sich allerdings nicht. Und das verbliebene Bewerberfeld brachte auch keinen Treffer.

Im November wurde daraufhin die Stadtbaumeister-Stelle erneut ausgeschrieben. Dieses Mal lag der Schwerpunkt der Qualifikation ausschließlich bei Architekten und Ingenieuren. In der letzten Woche stellten sich die Bauamts-Interessenten vor, diese Runde ist nunmehr abgeschlossen. Dieses Mal gab es qualifizierte externe Bewerber. Nach einer internen Vorauswahl wird der Personalvorschlag schnellstmöglich dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Im heimischen Rathaus muss man sich nun gleich an die Formulierung der nächsten Ausschreibung machen: Der Leiter der Stadtförsterei Siegfried Riedl verlässt Eberbach zum 1. April in Richtung Bayerischer Oberster Rechnungshof mit Sitz in München. Der 53-Jährige wird dort Prüfbeamter für forstliche Angelegenheiten.

Der gebürtige Eberbacher Riedl war bis dahin seit fast 28 Jahren Chef der Eberbacher Forstleute.