Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Gabriele Völker ist 52 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines Sohnes. Vor über zwanzig Jahren kam die gelernte Arzthelferin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen als Quereinsteigerin in die Verwaltung ambulanter Pflegedienste. Jeweils etwa zehn Jahre lang war sie in Sozialstationen in ihrer Heimatgemeinde Schönau sowie in Meckesheim im Verwaltungsleitungsdienst tätig. Zuletzt konnte sie in der Verwaltungsleitung eines Heidelberger Pflegeheims Erfahrungen auch im stationären Bereich sammeln.

Am 1. April tritt Völker die Stelle des geschäftsführenden Vorstands der Kirchlichen Sozialstation Eberbach e.V. an, als Nachfolgerin der Ende März aus diesem Amt ausscheidenden Susanne Kochendörfer, die das Amt rund fünf Jahre lang bekleidet hatte. In den vergangenen drei Wochen hatte Gabriele Völker bereits Gelegenheit, gemeinsam mit Kochendörfer den Übergang zu gestalten. Eine offizielle Verabschiedung Kochendörfers und Einführung Völkers soll im Rahmen eines Gottesdienstes zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Frau Völker, aus welcher Motivation heraus haben Sie sich für Ihren Beruf im Pflegebereich entschieden?

Die Versorgung von Kranken bzw. Pflegebedürftigen lag mir immer schon am Herzen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen bin. Die Großeltern und sogar die Uroma wohnten bei uns mit im Haus. Damals fand Pflege großenteils noch intern in der Familie statt. Heute hat sich das geändert. Viele Familien können das aus beruflichen Gründen nicht mehr leisten. Mir hat es immer Freude gemacht, mich da einzubringen. Dazu kommt, dass die Arbeit im Pflegebereich sehr abwechslungsreich ist. Es ist ein spannender Beruf mit vielen Facetten: der Kontakt zu den Menschen, die Zusammenarbeit mit einem Team, das die Patienten gut versorgen möchte…

Wo sehen Sie Probleme im Pflegebereich?

Da ist natürlich der Fachkräftemangel zu nennen, der betrifft alle Einrichtungen. Personal zu finden ist eine große Herausforderung. Seit Corona ist die gesamte Arbeitssituation erschwert.

Was reizt Sie an Ihrer neuen Stelle bei der Sozialstation in Eberbach?

Nach meinem Ausflug in den stationären Bereich freue ich mich, jetzt wieder auf der ambulanten Ebene tätig zu sein und die Chance zu haben, hier als geschäftsführender Vorstand aktiv mit dem Team zusammenzuarbeiten.

Wie ist die Sozialstation derzeit personell aufgestellt?

Knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft versorgen rund 500 Patienten. Hinzu kommen noch etwa 30 bis 35 Mitarbeitende in der Nachbarschaftshilfe. Die Pflegedienstleitung liegt bei Karin Hemberger und ihren beiden Stellvertreterinnen Carina Schäfer und Madeleine Köhler. Sie sind die ersten Ansprechpartnerinnen für Patienten und Mitarbeiterinnen.

Und welches sind Ihre Aufgaben?

Das Betriebswirtschaftliche, das Personalwesen und das Thema Strategie. Auch eine Sozialstation bleibt nicht stehen. Da gilt es, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu eruieren.

Welche wären das?

Das Thema "Tagespflege" soll zum Beispiel in Angriff genommen werden, da scheint der Bedarf in Eberbach durchaus vorhanden zu sein. Andere große Projekte werden die Mitarbeitergewinnung und der Weiterausbau der Digitalisierung werden.

Was erhoffen Sie sich für Ihre neuen Aufgaben?

Dass wir immer ausreichend Mitarbeiter haben, sodass eine gute Versorgung der Patienten gewährleistet ist.