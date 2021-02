Von Peter Bayer

Eberbach. "Wir können uns nicht beklagen, haben im Jahr 2020 keinen Verlust erlitten", sagt Gisela Fleck. Aus verschiedenen Gründen ist der Turnverein finanziell gut durch das erste Corona-Jahr gekommen. Doch beim Blick auf die kommende Zeit und die Entwicklung der Mitgliederzahl machen sich größere Sorgenfalten auf der Stirn der Geschäftsstellenleiterin – die auch eine der drei Vorsitzenden ist – breit.

Finanzielle Unterstützung der Sportler durch Sponsoren, meist für die Anschaffung von Trikots oder Trainingsanzügen, gab es im gerade abgelaufenen Jahr so gut wie gar nicht. Zwar gab es im abgelaufenen Jahr weniger Einnahmen, dafür aber auch weniger Ausgaben. "Wir haben an unsere Übungsleiter weniger als die Hälfte des üblichen Honorars bezahlt", sagt Fleck. Gut hundert Übungsleiter hat Eberbachs größter Verein, davon 40 mit Lizenz. Der Ausfall des Sportbetriebs hatte auch geringere Hallengebühren zur Folge. So hat der Verein zumindest im Jahr 2020 keine roten Zahlen geschrieben.

"Das Geld hat dank der Mitgliederbeiträge und der halben Übungsleiterkosten gereicht", fasst Fleck zusammen. Denn nachdem 2019 ein Minus nur durch einen Griff auf die Rücklagen vermieden wurde, war fürs vergangene Jahr eigentlich eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge geplant gewesen. Diese konnte durch den Ausfall der Mitgliederversammlung aber nicht beschlossen werden. Eine Erhöhung käme derzeit psychologisch nicht gut an. "Wenn wir es uns leisten können, versuchen wir auch 2021 diese zu verschieben", verspricht die Vorsitzende.

Gisela Fleck. Foto: Bayer

Einfach dürfte es aber nicht werden. Denn die Ausgaben laufen weiter. Die Verbände fordern die vollen Beiträge, legen allenfalls das Zahlungsziel nach hinten. Fleck: "Bezahlt werden müssen sie trotzdem." Größere Beträge sind auch mit 2300 Euro die Sportversicherung für die Mitglieder und die Gebäudeversicherung mit 2500 Euro im Jahr. Die Programme für die Finanzbuchhaltung und die Löhne kosten, dazu kommen die Löhne für die vier fest angestellten – zum Teil geringfügig beschäftigten – Mitarbeiter. "Das einzige was weniger ist sind die Übungsleiterabrechnungen", sagt Fleck. Zudem wurde für Dr. Ebu Aksay, der die Gesundheitskurse leitet, Kurzarbeit beantragt, für die Reinemachefrau ein Stundenkonto angelegt. Das Turnerheim wird nur auf Sparflamme geheizt, um Kosten für Strom und Gas zu sparen.

Um all diese laufenden Kosten zu decken, benötigt der Verein die Beiträge der Mitglieder. Am 21. Januar wurden sie wieder eingezogen. "Ich habe seither schon viele Gespräche geführt", sagt Fleck. "Wie kann das sein? Kein Sportbetrieb, aber die Beiträge werden eingezogen!", würden sich einige beschweren. Sie versucht, diplomatisch zu reagieren. "Wir sind kein Dienstleistungsbetrieb, die Mitglieder sind Teil des Vereins", erläutert Fleck. Mit Rechten wie der Teilnahme an Veranstaltungen oder an Wahlen, aber auch mit der Pflicht, den Beitrag zu zahlen.

Eine Aussetzung des Beitrags oder eine Reduzierung ist auch nicht so einfach möglich. Vom Badischen Sportbund hat sie die Auskunft erhalten, dass es bei einer eigenmächtigen Verschiebung oder Reduzierung die Einwilligung der Mitglieder brauche, ebenso bei einer späteren Wiedererhöhung. "Ich muss den Beitrag einziehen", sagt Fleck. Um auf der rechtlich sicheren Seite zu sein, so die Empfehlung seitens des BSB, bleibt ihr gar nichts anderes über. "Außerdem sind wir verpflichtet, den Verein am Laufen zu halten." Was sie den Mitgliedern, die wegen Corona in finanziellen Schwierigkeiten sind, anbieten könne, wäre eine Ratenzahlung.

Manche Anrufer würden es verstehen, aber auch sagen, dass sie kein Geld haben, um den Beitrag zu zahlen. "Wir haben wahnsinnig viele Rücklastschriften erhalten", sagt Fleck. War bislang der Grund dafür zumeist "Kontoinhaber verzogen", so las sie in letzter Zeit häufig "Konto aufgelöst". Doch es gibt auch jene Mitglieder, die erbost sind, kein Verständnis aufbringen und mit einer Kündigung der Mitgliedschaft drohen.

Sind es weniger die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, so bereitet Fleck die sinkende Zahl der Mitglieder mehr Sorgen. Zwar gibt es keine Austrittswelle, aber auch keine Neuzugänge. Gerade nach den Sommerferien stoßen normalerweise vor allem kleinere Kinder in größerer Zahl zum Verein. "Die haben uns diesmal gefehlt, bei den jüngsten war es am gravierendsten", sagt Fleck. So kam es, dass der Turnverein mit aktuell 1950 Mitgliedern seit langer Zeit erstmals unter die 2000er-Marke gefallen ist. Und ob diese dann sofort kommen wenn Sport im Freien und in den Hallen wieder erlaubt ist, scheint zumindest fraglich.