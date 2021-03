Von Martina Birkelbach

Eberbach. Alles läuft nach Plan: Im ersten Quartal 2021 sollten die im Sommer vergangenen Jahres vom Gemeinderat beschlossenen zehn neuen Wohnmobilstellplätze auf dem Festplatz in der Au errichtet werden und in Betrieb gehen. Zudem ist daran gedacht, auf dem Jugendfetenplatz eine Stromsäule zu errichten, da dort immer wieder Wohnmobile stehen. Der Strombezug wird etwas kosten. Eine "Einzeichnung" der Plätze war dort nicht vorgesehen.

Die Arbeiten für die Gesamtmaßnahmen laufen inzwischen bereits seit November. Wie Hauptamtsleiterin Anke Steck mitteilt, ist die Fertigstellung und somit mögliche Freigabe, wie geplant, für Anfang April vorgesehen. Bereits zum Osterwochenende kann ein Betrieb möglich sein. Ob die Wohnmobilplätze dann auch wirklich geöffnet, beziehungsweise freigegeben werden können, hängt aber von den Corona-Verordnungen ab und lässt sich "derzeit noch nicht abschätzen".

Die Stadtwerke haben laut Steck bereits "Stromkabel verlegt, Stromsäulen aufgestellt und Fundamente für Kassenhäuschen hergestellt". Gemeinsam mit der Telekom wurde die Telekommunikationsinfrastruktur hergestellt. Alles inmitten der noch lagernden Baumstämme der Wertholzsubmission.

Der Eberbacher „Jugendfetenplatz“ bekommt noch eine Stromversorgungssäule mit vier Anschlüssen. „EVA“ bleibt bestehen und kann von allen Wohnmobilisten genutzt werden. Foto: mabi

In den nächsten zwei Wochen werden das Kassenhäuschen aufgestellt, der Kassenautomat montiert und programmiert. Die zehn Stellplätze am Schwimmbad (Festplatz) werden noch gekennzeichnet, der Müllentsorgungsplatz eingezäunt. Die Stromversorgungssäule mit vier Anschlüssen am Fetenplatz wird noch aufgebaut. Und natürlich beschildert die Stadt das noch alles. Die sechs vorhandenen Wohnmobilstellplätze am Tennisplatz bekommen zusätzlich eine neue Stromversorgung. Die Ver- und Entsorgungsstation "Energie, Versorgung und Abwasser, kurz "EVA") bleibt am Fetenplatz bestehen und kann von allen künftigen Wohnmobilisten genutzt werden.

Dort gibt’s für 1 Euro 90 Liter Frischwasser, zudem können Abwasser und Toiletteninhalt entsorgt werden. Alle Plätze in der Au sollen dann acht Euro pro Wohnmobil und Nacht kosten. Darin enthalten ist auch die Müllentsorgung. Die Gesamtkosten liegen bei rund 60 000 Euro; die Maßnahme wird laut Steck mit 40 Prozent über "Leader" und den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert.

Der Jugendfetenplatz wird alljährlich (wegen Corona nicht im vergangenen Jahr) für die Fleckviehschau im Rahmen des Kuckucksmarktes genutzt. Vor über 20 Jahren wurde laut Stadtverwaltung vor allem von Jugendlichen immer wieder Bedarf angemeldet für einen Platz, auf dem gefeiert werden kann. Das städtische Grundstück in der Au bot sich dafür an, auch da es mit Strom- und Wasseranschluss ausgestattet war.

Nach der Entscheidung, den Platz zum Jugendfetenplatz zu machen, fanden dort auch immer wieder Feiern statt. In den vergangenen Jahren hat das aber deutlich nachgelassen. Immer wieder waren die Royal Engineers auf dem Platz, wenn sie zum ehrenamtlichen Arbeiten in Eberbach weilten. Das THW nutzte vor einigen Jahren den Platz auch für eine überregionale Veranstaltung.

Für eine Fete jedoch wurde der Fetenplatz nach Aufzeichnungen der Stadt zuletzt im Jahr 2011 genutzt. Er kostete 160 Euro Miete plus einer Kaution von 500 Euro. In früheren Jahren waren dort immer wieder vereinzelt Wohnmobile zu sehen. Zugenommen hat das dann im Jahr 2019.

Und da es im vergangenen Jahr coronabedingt noch mal einen enormen Zuwachs an Wohnmobilen gab, ist davon auszugehen, dass die neuen Plätze auch gut angenommen werden.

Sollte eine andere Veranstaltung auf dem Jugendfetenplatz geplant und befürwortet sein, wird dieser in der jeweiligen Veranstaltungszeit für Wohnmobile gesperrt. Dann gibt es aber immer noch die an deren Ausweichplätze in der Au und auch am Neckarlauer, wo Wohnmobile jederzeit für eine Nacht stehen dürfen.