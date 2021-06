Am Zaun entlang des Freibads sind jetzt zehn Wohnmobil-Stellplätze in Betrieb. Auch wenn am Dienstagvormittag nur ein Wohnmobil dort stand, an den Wochenenden und an Feiertagen ist dort schon jede Menge los. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Seit 22. Mai sind die neuen Wohnmobil-Stellplätze in der Au geöffnet. Bis Ende Mai konnten der Leiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) Tobias Soldner und sein Stellvertreter Bernhard Walter schon rund 100 Übernachtungen verbuchen. "Und, bis 7. Juni waren es noch mal etwa 100", freut sich Soldner. "Man ist gleich an der Brücke und schnell in der Stadt – Eberbach ist ein schönes Städtchen", so die Rückmeldung einer Wohnmobilistin bei Walter.

Die Idee hatte laut der beiden ein Eberbacher Ehepaar im Herbst 2019. Die KTS entwarf Pläne und stellte dem Gemeinderat verschiedene Varianten vor. Die Entscheidung fiel dann für zehn Stellplätze auf dem Festplatz entlang des Freibadzauns (jede Parzelle misst etwa vier auf acht Meter), die sechs Plätze beim Tennisplatz blieben bestehen und auf dem "Fetenplatz" können jetzt ohne Markierungen bis zu 20 Wohnmobile stehen.

KTS-Leiter Tobias Soldner (l.) mit seinem Stellvertreter Bernhard Walter vor dem neuen Kassenhäuschen neben der Müllstation. Foto: Martina Birkelbach

Hochmodern eingerichtet und mit fotografischen Impressionen aus Eberbach verziert ist das "Kassenhäuschen" auf dem Festplatz – auch "Check-in-Schalter" genannt – welches alle nutzen können. Neben dem Kassenautomaten befindet sich der Automat, der die Stromsteckdosen der neuen Plätze freischaltet. "Die Bedienungsanleitung gibt’s in mehreren Sprachen, ist leicht zu verstehen und alles funktioniert bargeldlos", erklären Soldner und Walter. Man meldet sich an und wählt die Dauer der Tage, die man verweilen möchte. Den ausgedruckten Bon legt man wie einen Parkschein ins Wohnmobil. Pro Tag sind 8 Euro fällig.

Dazu gibt es eine "Gästekarte", mit der sich dann der Strom freischalten lässt. Die Karte dient auch als "Schlüssel" für die Müllstation neben dem Kassenhäuschen. Sämtliche Buchungen gehen auf dem Computer bei der KTS im Rathaus ein. "Jeder Platz hat einen Stromanschluss", betont Soldner. Vor allem aber lässt sich zu viel gezahltes Stromgeld wieder zurückbuchen.

Dort gibt es vier Stromanschlüsse. Die Ver- und Entsorgungsstation ist direkt davor. Foto: Martina Birkelbach

So kann es auch nicht passieren, dass man nachts plötzlich stromlos ist, und erst, wie bei vielen anderen Plätzen noch üblich, einen Euro nachwerfen muss. Auf dem Fetenplatz gibt es bislang vier Steckdosen. Soldner: "Manche brauchen auch keinen Strom, andere schließen sich zusammen an". Auf allen ausgewiesenen Plätzen dürfen Stühle und Tische rausgestellt und Markisen ausgefahren werden. Auf "normalen" Parkplätzen ist das verboten.

Die Ver- und Entsorgungsstation ("Energie, Versorgung und Abwasser, kurz "EVA") ist weiterhin am Fetenplatz und kann von allen Wohnmobilisten genutzt werden.

Mit der Wahl der Plätze hat sich die KTS auf die Destination fokussiert. Soldner: "Fahrradfahren am Neckartalradweg, wandern, Naherholung, alles in schönster Umgebung. Dazu die Nähe zum Schwimmbad. Viele wandern tagsüber und gehen dann abends ins Bad." Wohnmobilisten sind laut Soldner und Walter "Menschen, die sich gerne frei bewegen". Sie zahlen die Platzmiete, besuchen Gaststätten, gehen einkaufen: "Sie lassen Geld in Eberbach". Die Plätze werden von städtischen Mitarbeitern überwacht. Außerhalb der ausgewiesenen Flächen ist das Übernachten verboten. Die Gesamtkosten für die neuen Wohnmobilstellplätze liegen bei rund 60.000 Euro. Die Maßnahme wird mit 40 Prozent über "Leader" und den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELR) gefördert.

Laut "statista.com" ist der Wohnmobilbestand in Deutschland seit 2008 stetig angestiegen. Die Corona-Pandemie hat den Verkauf weiter angetrieben und hat in diesem Jahr mit einem Bestand von rund 674.700 einen neuen Rekord erreicht.