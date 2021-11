Von Felix Hüll

Eberbach. "Die Kirche der Zukunft verliert auch in der Gegenwart weder die Nerven noch den Mut – und genau dann hat sie Zukunft." Die das sagt, ist nicht nur die Pforzheimer evangelische Pfarrerin Dr. Heike Springhart. Sie ist gleichzeitig auch die aussichtsreichste Kandidatin für die im Dezember anstehende Wahl zum Bischofsamt der badischen Landeskirche. Und die feiert ihren 200. Geburtstag – so auch mit einem "Unionsmahl" in Eberbach. Dort hat unter anderem Pfarrerin Springhart eine Tischrede gehalten.

"Sechs Gedanken in zehn Minuten" entwickelte die im Kirchenbezirk nicht unbekannte Pforzheimer Pastorin. Sie war von 2006 bis 2008 Lehrvikarin in Waldwimmersbach und Lobenfeld. 2008 bis 2010 absolvierte sie ihr Pfarrvikariat am Geistlichen Zentrum Klosterkirche Lobenfeld und war dabei auch in den Kirchengemeinden Waldwimmersbach/Lobenfeld, sowie in Schönbrunn. Parallel arbeitete sie an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg als Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Michael Welker.

Der Dekan und die einstmalige Vikarin im Kirchenbezirk: Ekkehard Leytz begrüßt Bischofsamt-Kandidatin Dr. Heike Springhart beim „Unionsmahl in Eberbach. Foto: Felix Hüll

Nicht zuletzt dieser persönlichen Verbundenheit wegen hatte sie Dekan Ekkehard Leytz zum "Unionsmahl" eingeladen, während Heike Springhart und der Wiesbadener Dekan Martin Mencke unter insgesamt 60 Kandidierenden für die Nachfolge von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh als verbliebene zwei Bewerber ausgewählt wurden. Diese Bischofswahl ist auf Freitag, 17. Dezember, bei einer Sondertagung der badischen Landessynode angesetzt.

"Es ist wichtig, dass wir mit Beidem rechnen", sagte Springhart in Eberbach. Dies gelte sowohl die traditionellen Formen, Kirche zu leben, wie auch all die neuen Formate und Experimente, die gerade zur Coronazeit gezeigt hätten, was alles auch geht. Springhart: "Kirche wird in Zukunft analog und digital präsent sein und diese Formen nicht gegeneinander ausspielen."

Hintergrund Die badische Kirchenunion: 1821 markiert das Zusammengehen lutherischer und reformierter Gemeinden zu einer "Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Kirche im Großherzogtum Baden" die Gründung der heutigen badischen evangelischen Landeskirche. Lutheraner gründen sich auf die Bibel und Bekenntnisschriften der [+] Lesen Sie mehr Die badische Kirchenunion: 1821 markiert das Zusammengehen lutherischer und reformierter Gemeinden zu einer "Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Kirche im Großherzogtum Baden" die Gründung der heutigen badischen evangelischen Landeskirche. Lutheraner gründen sich auf die Bibel und Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche: Reformierte Gemeinden gründen auf dem Wirken vor allem von Ulrich Zwingli in Zürich und Johannes Calvin in Genf im Zuge der Reformation zurück. Am Reformationssonntag, dem 28. Oktober 1821, wurde in Baden die Union dieser beiden evangelischen Strömungen gefeiert. 200 Jahre und einen Tag später feier Protestanten in der Landeskirche aus diesem Anlass in den badischen Kirchenbezirken gemeinsam "Unionsmahle". Die Eberbacher Veranstaltung am Samstag war die letzte von fünf Terminen in Mosbach (22. Oktober), Mannheim und Wertheim (jeweils 29. Oktober). Die Kirchenbezirke Breisgau Hochschwarzwald und Emmendingen richteten auch schon am 29. Oktober ein digitales Mahl für Frauen aus. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Humor bleibe zudem weiter ein wichtiger Faktor im Glaubensalltag: Mal auch beiseite stehen und über sich selbst lachen können – das finde sich bereits in den Gleichnissen Jesu. Kirche der Zukunft wage neue Wege, habe Lust am Experimentieren und wage es, auch Fehler zu machen. "Sie denkt über den eigenen Kirchturm hinaus und traut sich selbst und anderen was zu", sprach’s und freute sich über den Applaus der rund 60 Unionsmahl-Teilnehmer im großen Saal es Evangelischen Gemeindehauses am Leopoldsplatz.

Sie genossen dort ein Vier-Gänge-Menü des Teams von Koch Jonathan Schließler. Es umfasste Rote-Beete-Suppe mit Kümmel und Räuchertofu, gebratene Lachsforelle an Kürbisrisotto und -ketchup, geschmorte Rinderbäckchen mit Brezelknödeln in Pilzrahmsoße und einen Apfelpie mit Apfel-Zimtsoße nebst Kaffee.

"Wir feiern heute einmal" lud Dekan Leytz zu unbeschwerter Freude darüber ein, dass sich vor 200 Jahren Lutheraner und Reformierte zusammenschlossen. Leytz verpackte seine Botschaft in einen Ausblick: "Mir gefällt, dass wir uns nicht treiben lassen sollen, wenn wir vor einem Abgrund stehen, sondern dass wir nach neuen Perspektiven gucken." Dazu trugen auch die beiden weiteren Tischredner bei, der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, bislang der Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion, sowie der katholische Dekan Johannes Balbach vom Dekanat Mosbach-Buchen.

Castellucci fragte: "Wie kriegen wir wieder Zuversicht in dieses Land hinein?", und verwies auf das Beispiel der evangelischen Christin in Baden vor 200 Jahren. Sie hätten es vorgemacht und das auch heute noch anwendbare Motto geliefert: "Wir lieben die Vielfalt und üben die Einheit."

Der katholische Dekan Balbach sprach über die Ökumene seines Dekanats mit den evangelischen Kirchenbezirken Adelsheim-Boxberg und Mosbach. Mit der Unionsmahlgesellschaft sprach er das Gebet, das die Christen beider Konfessionen anlässlich der Unterzeichnung der Ökumenischen Rahmenvereinbarung dieser Dekanate im Neckar-Odenwaldkreis im Juni 2021 formuliert hatten.