Hochwasser am Eberbacher Neckarlauer. Symbolfoto: fhs

Eberbach. (mabi) Seit Donnerstagmittag ist der Parkplatz Neckarlauer wieder gesperrt. Nach der derzeitigen Prognose der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe (HVZ) ist für Freitag, 28. Februar, gegen 18 Uhr mit einem Wasserstand von 4,60 Meter am Pegel Rockenau beziehungsweise etwa 4,20 Meter am Neckarlauer zu rechnen.

Laut Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt wird der Neckarlauer voraussichtlich im Laufe des Freitagvormittags überflutet und wurde daher bereits am Donnerstag gegen 13/13.30 Uhr gesperrt. "Die Sperrung bleibt bis auf Weiteres", so Preißendörfer.

Der Neckarlauer war bereits Anfang Februar für mehrere Tage gesperrt worden.