Eberbach. (by) Seit 27. Januar war der Neckarlauer gesperrt, am Freitagvormittag gegen 10 Uhr wurde er wieder freigegeben. Bis es so weit war, musste am Donnerstag der Bauhof ran. Ab sieben Uhr in der Früh war der Radlader mit Kehrwalze rund acht Stunden im Einsatz, den von der Bundesstraße aus einige interessiert verfolgten. Noch während sich das Wasser langsam vom Lauer zurückzog wühlte er den Schlamm auf, damit dieser sich nicht festsetzte, was die anschließende Reinigung erleichterte. Die war dann gegen 18 Uhr abgeschlossen.

Zwar wird laut Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts, für heute noch einmal ein Anstieg des Neckars erwartet. Doch soll dieser die Marke von 3,70 Meter (Pegel Rockenau) nicht übersteigen, so dass kein Fuß oder Autoreifen auf dem Lauer davon nass werden dürfte – zumindest nicht von unten

Update: Freitag, 5. Februar 2021, 17.55 Uhr

Neckar tritt über die Ufer

Hochwasser am Eberbacher Neckarlauer. Symbolfoto: fhs

Eberbach/Hirschhorn. (jbd) Gegen das herannahende erste Hochwasser des neuen Jahres haben die Neckaranrainer erste Maßnahmen ergriffen. In Eberbach ist der Lauer gesperrt, am Freitagmittag trat hier der Fluss erstmals über die Ufer. Wer einen Parkplatz sucht, wird nun bis auf Weiteres entlang der Bundesstraße fündig, am Parkplatz "Grüner Baum" oder in der Güterbahnhofstraße.

In Hirschhorn war in Erwartung der unterhalb der Stadtmauer überschwappenden Flut die Ortsdurchfahrt schon am Freitagvormittag gesperrt.

Stand Freitagnachmittag wurde für Freitag gegen Mitternacht ein erster Höchststand von 5 Metern am Pegel Rockenau vorhergesagt, entsprechend 4,40 Meter am Eberbacher Neckarlauer. Ab 4 Metern Wasserhöhe wird diese Fläche überschwemmt. Laut Hochwasserzentrale könnte der Neckar in der Sonntagnacht einen zweiten Scheitelpunkt von 5 Metern erreichen, dazwischen fällt der Pegel ab.

Hirschhorn orientiert sich am Pegel in Gundelsheim, wo am Freitagmittag 4,25 Meter gemessen wurden. Ab 3,60 Meter und mit vierstündiger Verzögerung tritt der Neckar dann in Hirschhorn über die Ufer.

Info: www.eberbach.de, www.hirschhorn.de, http://hvz.baden-wuerttemberg.de, Telefon: 06271/87333