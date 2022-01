Eberbach. (mabi) Das erste Hochwasser 2022 ist bald da: Der Parkplatz am Neckarlauer wurde bereits gesperrt. Mit der Überflutung des Neckarlauers wird am Dienstag, 4. Januar, gegen 24 Uhr gerechnet. Ausweichparkplätze sind im Bereich der Bundesstraße B37, in der Güterbahnhofstraße (gegenüber der Stadtwerke und unterhalb des Rewe-Marktes) sowie am "Grünen Baum". Nach Prognose der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe (HVZ) wird der Höchststand am Mittwoch, 5. Januar, gegen 17 Uhr mit einem Wasserstand von 4,90 Meter am Pegel Rockenau bzw. ca. 4,30 Meter am Neckarlauer vorhergesagt.

Info: Weitere Infos über die städtische Homepage hier, www.hvz.baden-wuerttemberg.de oder das Hochwasser-Infotelefon der Stadt Eberbach unter der 0 62 71 / 87 333.