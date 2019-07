Eberbach. (cum) Aufträge fürs neue Feuerwehrhaus in Höhe von rund einer halben Million Euro vergab der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Donnerstag. Den Metallbau übernimmt für 150.000 Euro die Aschaffenburger Firma AluTech Junge. Die Schlosserarbeiten für die Stahltüren erledigt für 60.000 Euro die MHW GmbH aus Simmern im Hunsrück.

Die Schreinerarbeiten gingen für 75.000 Euro an die Waldbrunner Gehrig & Tochter GmbH. Gereinigt wird der Bau für 13.000 Euro von Gärtner Dienstleistungen aus Ladenburg. Die sonstigen Schlosserarbeiten führt die Heinz Johe GmbH aus Oberzent für 85.000 Euro aus. Die Rüttelklinkerböden kommen für 140.000 Euro von der MTC GmbH aus Schwalbach im Taunus.

Nach der Vergabe des zweiten Ausschreibungspakets liegen die reinen Baukosten beim Feuerwehrhaus um 230.000 Euro über der Kostenberechnung. Laut Bauamt entspricht das einer Kostensteigerung von 4,6 Prozent. "Es ist nicht so schön, dass wir eine Kostensteigerung haben, aber im Moment haben wir galoppierende Preise, dafür sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte Bürgermeister Peter Reichert.

In drei weiteren Ausschreibungsrunden werden noch Außenanlagen, Trockenbau, Putz und Malerarbeiten, Parkett, Fliesen, Atemschutzwerkstatt und Funktechnik sowie Spinde, Schließanlage und Werkstattausrüstung vergeben.

Die durch Verzögerung entstandene Kostensteigerung des zweiten Ausschreibungspakets wird sich allerdings nicht in die Regressforderung an die vom Vertrag zurückgetretene Baufirma weiterleiten lassen, wie Rolf Schieck (SPD) hoffte.

Dort lässt sich laut Stadtbaumeister Steffen Koch nur die höheren Rohbaukosten der erneuten Ausschreibung geltend machen.

Es sei aber zweifelhaft, ob für die Stadt bei der Firma, die Insolvenz angemeldet hat, überhaupt was zu holen ist. Er sei nun guter Hoffnung, dass es mit der neuen Firma reibungslos laufe.