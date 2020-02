Eberbach. (MD) "Das kann noch eine Weile dauern", antwortet Andreas Wandrey von der KW Wohn- und Industriebau aus Waldbrunn auf die Frage, wann es denn mit dem Bau auf dem Schlickenrieder-Areal losgehen soll.

Das frühere Gärtnerei-Gelände soll bekanntlich mit Wohnungen bebaut werden. Über mehrere Generationen hinweg betrieb die Familie Schlickenrieder dort Gemüseanbau und züchtete Blumen, ehe man sich vor einigen Jahren auf Gräberpflege fokussierte.

2016, so Bauunternehmer Wandrey, hat er das 5200 Quadratmeter große Grundstück erworben. Dass darauf Wohnungen gebaut werden sollten, war von vornherein klar. Allerdings hatte man anfänglich nur vage Vorstellungen, wie.

Vergangenen Sommer starteten die Abbrucharbeiten am früheren Schlickenriederschen Wohnhaus sowie an den Treibhäusern. Das Abbruchmaterial musste sortenrein getrennt werden. Das Abbruchgelände hatte das Technische Hilfswerk mehrfach für Übungen genutzt. Heute ist das Grundstück an der Friedrichsdorfer Landstraße nahezu geräumt. Nur der frühere Verkaufspavillon steht noch. "Die Anstrengungen für die Bebauung des Geländes laufen", so Wandrey gestern auf Nachfrage.

Hatte man anfangs noch Wohnungen plus seitlich einige Reihenhäuser auf dem Schirm, so gehe man nun nur noch von etwa 50 bis 60 barrierefreien Eigentumswohnungen aus, die allesamt verkauft werden sollen. Die Häuser sollen zwei- bis dreigeschossig werden und Penthäuser bekommen. Dafür habe er bereits heute rund 150 Nachfragen, gibt Wandrey Auskunft. Wegen der stadtnahen Lage interessierten sich auch etliche ältere Eberbacher dafür, die ihre Wohnhäuser verkaufen wollten.

Aber erst einmal müsse für das Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden, sagt der Unternehmer. Das dauere sechs bis zwölf Monate.

Dann könne man den Bauantrag stellen. Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres wolle er mit dem Bau beginnen.