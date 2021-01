Von Peter Bayer

Eberbach. Am kommenden Montag enden die Schulferien, ihre Klassenräume werden aber nur die wenigsten Schüler dann wiedersehen. Denn vorerst bis 31. Januar sollen an den öffentlichen Schulen weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Für Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird eine "Notbetreuung" eingerichtet.

Udo Geilsdörfer. Foto: Martina Birkelbach

Die Entscheidung kam für den geschäftsführenden Schulleiter Udo Geilsdörfer nicht überraschend. "Nach dem Verlauf der Infektionszahlen haben wir damit gerechnet, dass es im Fernunterricht weitergehen wird." Die Gemeinschaftsschule sei hierfür "multimedial gut ausgestattet". Vor über zwölf Jahren habe man mit Multimedia angefangen und es mit dem Geld vom Digitalpakt ausgebaut. "Wir haben Tablets aus der Notversorgung bekommen und könnten die Hälfte der Schüler versorgen." Zehn bis zwölf Tablets seien derzeit ausgeliehen.

"Natürlich hätten wir die Schüler lieber im Unterricht hier, aber es ist die richtige Maßnahme", sagt er zu den Beschlüssen. Wenn nötig, müssten Klassenarbeiten in Deutsch, Mathe und Englisch in Präsenz stattfinden. Für die Abschlussklassen wird ab 18. Januar eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht angestrebt. Da alle Lehrkräfte an Bord seien, könne im Fernunterricht die komplette Stundenzahl unterrichtet werden.

Von einem Unterricht mit Tablets kann man in der Dr.-Weiß-Grundschule derzeit nur träumen. "Wir arbeiten an der Umsetzung", sagt Konrektorin Tanja Ehrhard. 44 Tablets wurden eingepflegt, allerdings gibt es im Schulgebäude noch kein WLAN. "Wir sind bestrebt, die Schüler im Umgang mit digitalen Endgeräten wie Tablets im Laufe des Schuljahres zu schulen", sagt Ehrhard. Der Fernunterricht erfolgt durchweg analog, ergänzt durch Apps wie "Anton" für alle Fächer und das Leseprogramm "Antolin". "Wir haben uns auf dieses Szenario vorbereitet", sagt Ehrhard. Am Mittwochnachmittag hat sie die Vorgaben vom Kultusministerium bekommen.

Die Lehrkräfte bereiten Arbeitsblätter mit Aufgaben für ihre Schüler vor, die zuhause bleiben. "Es werden Wiederholungen oder einfache neue Sachverhalte sein". Der eigentlich geplante neue Lernstoff könne jetzt nicht vermittelt werden. Vor Weihnachten waren für die Notbetreuung 30 Schüler angemeldet, diesmal sind es deutlich mehr. Wobei die Eltern verantwortungsbewusst seien. Für jede Jahrgangsstufe soll eine Notgruppe eingerichtet werden, die wechselweise betreut wird. Sollten "die Zahlen es hergeben" sei eine Rückkehr der Grundschüler ab 18. Januar in die Schule wieder möglich, wurde in Aussicht gestellt. "Wir planen erst einmal für eine Woche", sagt Tanja Ehrhard dazu.

Ursula Teichtmann. Foto: privat

"Wir hoffen, dass es nur eine Woche dauert und es dann wieder Präsenzunterricht gibt", sagt Ursula Teichtmann, Leiterin der Steige-Grundschule. Hier wird im Unterricht zweigleisig gefahren. Zum einen bekommen die Schüler Lernpakete für die Woche, damit die Eltern nichts ausdrucken müssen. Zusätzlich hat jedes Schulkind eine eigene E-Mail-Adresse in einer geschlossenen Gruppe. "Hier stellen wir zum Beispiel Lösungsblätter für die Eltern rein", sagt Teichtmann. Im täglichen Live-Support können die Schüler auch Fragen stellen. "Solange die Eltern arbeiten wollen wir alle unterstützen. Wir wissen vom ersten Lockdown, dass ganz viele Kinder super mitmachen, bestimmte Kinder aber wenig bis nichts machen", so die Schulleiterin. Bei wem es dennoch zuhause nicht geht, der kann bis heute, 12 Uhr, sein Kind noch für die Notbetreuung anmelden.

Anja Katzner. Foto: privat

Durchweg Online-Unterricht gibt es am Hohenstaufen-Gymnasium, sagt dessen Rektorin Anja Katzner. Am Freitag erhielten die Eltern einen entsprechenden Infobrief. Am Montag soll in der zweiten Schulstunde der Unterricht beginnen. In den achten bis zehnten Klassen haben alle Schul-Tablets. "Sie arbeiten zum Teil schon seit zwei Jahren damit", sagt Katzner. Mit dem Geld aus dem Digitalpakt wurden weitere Tablets oder Notebooks angeschafft, die an die Schüler ausgeliehen werden können.

In der Woche vor Weihnachten wurden sie noch in "Microsoft Teams" geschult. Bei der Kursstufe hofft Katzner auf eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ab 18. Januar. Arbeiten müssen ohnehin vor Ort geschrieben werden. Bei allen anderen Jahrgangsstufen sind während des Fernunterrichts keine Klassenarbeiten vorgesehen.

Die Realschule war für unsere Anfrage nicht zu erreichen.