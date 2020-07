Eberbach. (by) Der Neckarlauer soll umgestaltet werden. Um ein belastbares Sanierungskonzept zu erstellen, müssen zuvor jedoch weitergehende Untersuchungen stattfinden. Der Bauausschuss hat am Donnerstag die hierfür notwendigen Ingenieurleistungen vergeben. Beauftragt wird das Heilbronner Ingenieurbüro Klinger und Partner GmbH, die Gesamtauftragssumme wird auf rund 78.000 Euro geschätzt.

In der Gemeinderatssitzung im März 2018 war der Grundsatzbeschluss gefasst worden, die Umgestaltung des Neckarlauers anzugehen und zu prüfen. Voraussetzung für die Umgestaltung des östlichen Bereichs ist die Sanierung der Ufermauer zwischen Neckarbrücke und "Schachtel".

Die bisher angedachte Sanierung durch eine teure Spundwand müsse jedoch nicht die "Königslösung" sein. Darauf hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bei einem Termin hingewiesen. "Es ist ein langes Thema, wir hoffen, dass eine Sanierung reicht", äußerte sich Bürgermeister Peter Reichert. Wir sind uns einig, den Neckarlauer zu entwickeln, daher ist der heutige Beschluss ein logischer und konsequenter Schritt", stimmte Michael Schulz (CDU) zu.

In der Vergabe sind folgende Voruntersuchungen enthalten: geologische Untersuchung, Untersuchung der Ufermauer, Schadensaufnahme wasser- und landseitig, Standsicherheitsuntersuchungen. In Stufe 2 kommen noch ein Konzeptentwurf mit Kostenschätzung, die Abstimmung des Konzepts und die Präsentation im Gemeinderat hinzu. Nach der Beauftragung des Ingenieurbüros rechnet die Verwaltung mit einer Bearbeitungsdauer von rund sieben Monaten. Mit einer Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat ist im Frühjahr 2021 zu rechnen.

Ebenfalls zugestimmt hat der Bauausschuss dem Austausch eines Kaltwassersatzes für die Stadthalle. Beauftragt wurde die Firma Kälte Sigmund aus Obrigheim, die Auftragssumme beträgt rund 95.000 Euro. Die Klimaanlage ist in die Jahre gekommen, mittlerweile häufen sich die Reparaturen und der zweite Kreislauf steht komplett, informierte Karl Emig vom Bauamt. Zudem sei die Anlage nicht mehr mit den heute gängigen und zugelassenen Kühlmitteln kompatibel.

Zugestimmt hat der Ausschuss der Nutzungsänderung von Pkw-Stellplätzen in Wohnmobilstellplätze in der Au. Ergänzend werden zur Versorgung Stromladesäulen angebracht, gleichzeitig soll ein Kassenautomat mit Überdachung errichtet werden.

Einstimmig fiel auch das Votum für die Errichtung eines Salzlagersilos für den städtischen Bauhof aus. "Das Silo ist elementar wichtig", so Emig. Bei der Platzierung habe man über die Neuordnung des Areals nachgedacht. "Wir haben den optimalen Platz auf dem Bauhofgelände gesucht und gefunden", ist er überzeugt.

Zustimmung fand auch der Antrag des Eberbacher SC auf Errichtung eines Verkaufswagens und einer Hütte zwischen dem Rasen- und dem Kunstrasenplatz.

Daneben genehmigte der Bauausschuss eine Reihe von Bauanträgen. Eine Missbilligung gab es beim Antrag auf Abbruch einer Blechdoppelgarage und Errichtung eines Carports mit Schuppen in der Steige, weil mit dem Bau ohne baurechtliche Genehmigung bereits begonnen wurde. Fünf Ausschussmitglieder enthielten sich der Stimme.

Alle anderen Bauanträge genehmigte der Ausschuss einstimmig. So sollen über der Kindertagesstätte im alten Badehaus in der Bussemerstraße zwei Wohnräume in Therapieräume für Fußpflege und Massage umgewandelt werden. Im Ortsteil Gaimühle darf ein Einfamilienhaus mit Büroräumen in Holzblockbauweise errichtet werden. Zwischen zwei bestehenden Wohnhäusern entlang der Straße "Am Ledigsberg" darf ein Einfamilienhaus errichtet werden. Ein "klassischer Fall von Nachverdichtung", so Karl Emig. Rolf Schieck (SPD) gab zu bedenken, zukünftig nicht zu viele solch kleiner Häuser hier zu genehmigen