Von Christofer Menges

Eberbach. Und dann wurde sogar wieder Pogo getanzt: Mad Era aus Freiburg und Thursday in March aus Dreieich brachten am Samstagabend richtig Stimmung ins Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße. Wieder nicht einmal 20 zahlende Zuhörer? Egal. Die Bands spielten Volldampf voraus. Vor der Bühne gab es irgendwann kein Halten mehr.

Die Luftschutzsirene heult. Dunkel ist es um und in verrückten Zeiten, wie der Bandname übersetzt heißt. Sänger Dominik Hundertpfund, Bassist Martin-Borchert Schick, die Gitarristen Marco Fehrenbach und Matthias Löffler stehen mit dem Rücken zum Publikum. Dann haut Schlagzeuger Pascal Fehrenbach ein Brett aus. Die Scheinwerfer gleißen, und auf die Ohren geht ein Blitz- und Stahlgewitter nieder. Schnell, laut, hart.

Crossover, die Musik der Neunziger-Jahre aus Grunge, Metal und Hiphop, die Bands wie Rage against the Machine, Bodycount und später Limp Bizkit groß gemacht hat – Mad Era destillieren musikalischen Sprengstoff daraus.

Auf der Bühne pure Explosion. Vor der Bühne: Wow! Die Welle geht nach vorne. Es wird getanzt, gehüpft, nach dem sechsten Song Pogo getanzt. Harter Sound, gesellschaftskritische Themen, energiegeladene Liveshow, musikalisch vielseitig und anspruchsvoll: "Jeder von uns hört was anderes und bringt was mit", sagt Bassist Borchert-Schick, "wichtig ist, dass es springbar ist, tanzbar ist, und bolzt."

Die Poppunkband Thursday in March mit Frontfrau Vanessa Trackl bringt als Vorgruppe Stimmung in den Club. Foto: Christofer Menges

So wie bei Thursday in March, die als Vorband den Teppich ausgerollt haben. Die Choreografie am Anfang fast gleich. Ganz so musikalische Abrissbirne wie Mad Era sind Sängerin Vanessa Trackl, Bassist Henrik Vilhelmsson, Drummer Moritz Hieronymus und die Gitarristen Sebastian Finck und Tim Schmidt nicht. Bei ihnen gibt es auch leise und kuschelige Töne. Dafür hat die aus einer Schulband hervorgegangene Pop-Punk-Band einiges an Erfahrung, wie man ein Publikum auf Touren bringt. Sängerin Vanessa und Bassist Henrik peitschen das Publikum nach vorne. Schon beim dritten Song "City Life" wird mitgeklatscht, die Refrains laden zum Mitsingen ein. Geradliniger Pop-Punk, der Spaß macht und live besonders gut ankommt.

Es ist vor allem der Spaß an der Musik, der die Band antreibt. Ende November bringen Thursday in March ein neues Video heraus. Am 3. Dezember hat die Band in Bonn ihren nächsten Auftritt, am 4. in Rüsselsheim. Weitere sind derzeit nicht geplant.

Mad Era wollen es dagegen richtig wissen. Bislang hat die vor fünf Jahren gegründete Band erst ein Video veröffentlicht: "The day is too short". Doch ihre Musik ist für die fünf Freiburger, alle um die 30, inzwischen mehr als ein ambitioniertes Hobby. 2020 war eine Tour durch 15 Städte geplant: Frankfurt, Darmstadt, Zürich, auch der in der Szene hoch angesehene Metalacker in Tennenbronn im Schwarzwald. Zweimal war die Band für das Festival gebucht, zweimal ist es wegen Corona ausgefallen.

Jetzt ist eine EP in Planung. "Es soll nach vorne gehen, die Bühnen sollen größer werden", sagt Gitarrist Fehrenbach. Im August 2022 will die Band endlich, im dritten Anlauf, auf dem Metalacker spielen Es vor 3000 Leuten krachen lassen. So richtig. Das Zeug dazu haben sie. Wie am Samstag im Depot. "So ein geiler Laden!", bedankte sich Mad Era-Sänger Hundertpfund beim Abschied.

Info: Im Depot 15/7 geht es am Samstag, 13. November, mit der DJ-Nacht Eberbass weiter. Livemusik ist voraussichtlich bei der Musikersession "Music for Ewwer" am Samstag, 27. November, wieder zu hören.