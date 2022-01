Von Jana Schnetz

Eberbach. Fast zwei Jahre arbeiteten der Naturpark Neckartal-Odenwald und die Mountainbike-Community an einem Mountainbike-Konzept auf Eberbacher Gemarkung. Unter den Bedingungen eines Nachtfahrverbots und einer Anpassung der Streckenverläufe stimmten auch die Jagdpächter dem vorliegenden Konzept zu. Auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ging es zunächst darum, ob der Naturpark den Antrag auf Erteilung der forstrechtlichen Genehmigung für das MTB-Konzept bei der Unteren Forstbehörde stellen darf. Die Mitglieder stimmten bei drei Gegenstimmen zu. Die Kosten für Beschilderung und Werbung belaufen sich auf 28.600 Euro. Da 60 Prozent der Nettokosten gefördert werden, bleibt der Stadt ein Eigenanteil von 11.500 Euro.

Die Gemeinderäte äußerten sich zum vorliegenden Konzept. Patrick Joho (CDU) bedauerte, dass es bislang an Rahmenbedingungen gescheitert sei, sieht das Konzept jetzt aber auf einem guten Weg: "Baden-Württemberg ist mit der Ausnahmeregelung für Wege unter zwei Meter Breite bundesweit alleinstehend. Das macht es schwer, ein Antragsverfahren zu bekommen." Er fügte seinen Dank an den Naturpark für die Betreuung des Projekts an. "Wir als CDU-Fraktion werden zustimmen."

Die AGL lehnt das Konzept ab. Fraktionsmitglieder Peter Stumpf und Lothar Jost erläuterten die Gründe: "Da das Konzept regional beworben werden soll, ist zu befürchten, dass Hunderte von Mountainbikern den Wald überfluten und andere dabei verdrängen." Deshalb lautete der Alternativvorschlag der AGL, vier statt 13 Trails für Mountainbiker auszuweisen. Stumpf wollte dies als Antrag stellen, scheiterte aber an der Ratsmehrheit. Weiter sahen Stumpf und Jost durch die Befahrung der schmalen Pfade die Gefahr der Erosion und Bodenverdichtung des Waldbodens.

Auf Nachfrage von Gemeinderatsmitglied Jens Müller (SPD) dazu erklärte Naturparkvertreter Raffael Lutz: "Es gibt wenige wissenschaftliche Grundlagen. Beim Wandern oder einem Trail findet Erosion statt. Da gibt es aber keine großen Unterschiede. Das ist kein Mountainbike-spezifisches Problem." Lutz betonte, dass die Bewertung der Naturschutzbehörde maßgeblich sei und großen Einfluss auf das weitere Vorgehen haben werde.

Rolf Schieck (SPD) entgegnete: "Es geht eigentlich nur darum, den Antrag bei der Forstbehörde zu stellen. Über die Inhalte wird noch genauer gesprochen. Die Ausweisung halte ich für sinnvoll, denn wir wollen die illegalen Fahrweisen vermeiden." Bürgermeister Peter Reichert ergänzte, dass man die MTB-Community in die Pflicht nehmen wolle und hoffe, dass die Mountainbiker-Fahrer die ausgewiesenen Trails einhalten.

Peter Wessely (Freie Wähler) schloss sich an: "In dem Konzept ist eine Zielgruppengerechtigkeit enthalten durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Wichtig ist, dass das Angebot da ist. Ob es in diesem Umfang kommt, ist offen."

Georg Hellmuth (CDU) lobte die Ausarbeitung durch die MTB-Community und bemängelte gleichzeitig die Widersprüchlichkeit der AGL. "Ihre Fraktion befürwortet die Windkraft am Hebert, bei der Flächen zerstört werden."

Jost und Stumpf taten dies als Vergleich von "Äpfeln und Birnen" ab. Die Windkraft am Hebert diene der Stromerzeugung, die MTB-Strecken dem persönlichen Vergnügen. "Erosion tritt da auf, wo es steile Strecken gibt. Der Hebert ist ein flacher Rücken."