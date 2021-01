Von Christofer Menges

Eberbach. Eberbach als Mountainbikeparadies im Odenwald? Das wünscht sich eine Gruppe von Radfahrern schon lange. Der Naturpark unterstützt die Idee. Auch für den Tourismus versprechen sich etliche einen Schub. Die Voraussetzungen scheinen ideal: Steile Hänge, abwechslungsreiche, verwinkelte Wege, in den Wäldern rund um die Stadt, dazu eine schöne Landschaft. Mehr als ein Dutzend Strecken gibt es bereits – doch diese sind aus rechtlichen Gründen seit geraumer Zeit gesperrt. Die Stadtverwaltung prüft derzeit einen Vorschlag der Biker, wie die Strecken wieder genutzt werden können.

Über dem Wasserbehälter am Scheuerberg stapfen zwei Moutainbike-begeisterte Sportler, der frühere Profitriathlet Timo Bracht und Sascha Walz, durch den Neuschnee den Hang hinauf. Dort, von der Ludwig-Neuer-Hütte den Berg hinunter, verläuft eine der vorgeschlagenen Strecken fürs angepeilte Mountainbikeparadies in Eberbach. Die Spur ist selbst unter der Decke des Neuschnees zu erkennen. Es sind meist ohnehin vorhandene Wege, die die Mountainbiker nutzen. "Hutpfade", sagt Timo Bracht. "Alte Wege aus der Hackwaldwirtschaft", fügt Sascha Walz hinzu. Zur Befestigung dienen hier und da dicke Äste am Rand. Tatsächlich über Stock und Stein geht es selten. Gefährlich? "Da fährt ein geübter Mountainbikefahrer vielleicht mit zwölf Stundenkilometern runter", sagt Walz.

Er und Bracht gehören zu denen, die sich fürs Mountainbiking in Eberbach stark machen. Geredet wird schon seit Jahren drüber. Die Mountainbiker haben es einfach gemacht: mit dem Rad durch den Wald . Aus der ganzen Region kamen Fahrer nach Eberbach. Doch dagegen steht das baden-württembergische Waldgesetz, das Radfahren im Wald nur Wegen von mindestens zwei Metern Breite erlaubt. Diese Breite haben nicht einmal alle Forstwirtschaftswege und das ist für Mountainbiker wie mit 80 im Lkw über die Autobahn zuckeln oder lau baden: extrem langweilig.

Deshalb haben sie nun Strecken rund um Eberbach, überwiegend in städtischem Wald, vorgeschlagen, für die es Ausnahmen vom Waldgesetz geben soll. Möglich ist das: Im Schwarzwald gibt es solche Strecken bereits. Der Naturpark Neckartal-Odenwald, der mehr Menschen aufs Rad und in die heimische Natur bringen will, unterstützt das Projekt. Entlang eines Rundkurses geht es an Bocksberg, Marienhöhe, Scheuerberg, Breitenstein und Itterberg den Hang hinab. "Das Tolle ist", sagt Timo Bracht, "du blickst von jeder Strecke durch den Wald auf Eberbach." Naturschutzgebiete seien bis auf ein Flora-Fauna-Habitat am Itterberg nicht berührt.

"Double Black Diamond", sagt Bracht an einem steilen Hang aus dem eine kleine Schneise mündet. Gleich dahinter geht es über einen Felsen fast zwei Meter runter. Extrem schwierig. Das gebe es sonst allenfalls in der Wildnis Nordamerikas, sagt Bracht.

Wie bei Skipisten soll es je nach Anspruch blaue, rote und schwarze Trails geben. Da hat Eberbach laut den Bikern für alle etwas zu bieten. Den blauen Kurs am Scheuerberg kann so ziemlich jeder fahren. "Rotes Krokodil", "Bock’n’Roll", "Lumberjack", "Black Widow" heißen die Strecken. Falls doch etwas passiert, sind Rettungspunkte vorgesehen.

Das Konzept ist ziemlich weit gediehen. Umsetzen wollen die Mountainbiker es weitgehend ehrenamtlich unter dem Dach des Kanuclubs. Die Kosten? Mit "vielleicht 15 000 Euro", rechnet Bracht für die Strecken. Im Gegensatz zu professionell angelegten Strecken ein Klacks.

Warum es nicht längst umgesetzt ist, sind Rechts- und Haftungsfragen. Die Stadt will nicht in der Haftung sein, wenn etwas passiert.Das klärt die Verwaltung derzeit. Die Biker, derzeit rund 30, 40 Aktive, wollen ihren Teil dazu beitragen, indem ehrenamtliche Paten regelmäßig die Sicherheit der Strecken kontrollieren. Auch sind noch nicht alle Vorbehalte und Interessenkonflikte mit anderen Waldbenutzern wie Förstern, Jägern und Wanderern ausgeräumt.

Timo Bracht, der schon die Idee zum Neckarsteig, sieht sich auf dem Weg zu den Mountainbiketrails an die Entstehungsgeschichte des Wanderwegs erinnert. Beim Neckarsteig hätten anfangs auch viele gefragt, wozu es den überhaupt brauche. Heute seien alle begeistert. Ob das Mountainbikeparadies dieses Jahr noch Wirklichkeit wird? Ende Februar soll das Thema im Eberbacher Gemeinderat behandelt werden. "Wenn jetzt nichts passiert, weiß ich auch nicht, wann dann", sagt Bracht angesichts des großen Interesses von Mountainbikern und der geleisteten Vorarbeit.