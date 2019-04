Eberbach. (pol/rl/van) Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Freitag auf der Waldbrunner Straße (Landesstraße L524). Ersten Informationen zufolge soll die Fahrerin gegen 19 Uhr von Eberbach aus in Richtung Unterdielbach unterwegs gewesen sein. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und fiel etwa zehn Meter eine Böschung hinab. Die 20-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau offenbar zu schnell gefahren. Die L524 musste voll gesperrt werden. Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.