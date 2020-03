Das Team der mobilen Jugendarbeit in Eberbach um Moritz Limprecht bietet Jugendlichen online derzeit viele Angebote an. Foto: Hüll

Eberbach. (RNZ) Gemeinsam Erlebnisse über Instagram teilen und doch getrennt von anderen sein, um sich nicht anzustecken – so oder so ähnlich ähnlich funktioniert gerade die Mobile Jugendarbeit der Stadt Eberbach.

Ihre Live-Events erleben die Jugendlichen per Instagram über Gruppenchats mit oder bekommen so auch Sportangebote wie Zumba oder verschiedene Workouts präsentiert. Es wurde auch schon mal gemeinsam gekocht und gegessen – jeder alleine für sich daheim, aber über die digitale Technik doch alle miteinander verbunden.

Eigentlich baut Mobile Jugendarbeit ja gerade auf dem direkten Kontakt zu Jugendlichen auf. Nachdem die Schulen geschlossen wurden und auch das JUZ nicht mehr zugänglich ist, hatten sich die Angebote der Mobilen Jugendarbeit schnell der aktuellen Situation anzupassen. Hauptzielgruppe sind ja Jugendliche, die sich ohnehin in schwierigen Lebenslagen befinden. Und die könnten sich durch die Maßnahmen zum Eindämmen der Epidemie möglicherweise noch zuspitzen.

Die Mobile Jugendarbeit möchte hier weiterhin als verlässlicher Ansprechpartner für die jungen Menschen da sein und nun auch für Eltern Beratungen anbieten, wenn es im familiären Umfeld durch die Ausnahmesituation zu Spannungen kommt.

Zu den ersten Maßnahmen gehörte, dass die Betreuer die Jugendlichen über die sich überschlagenden Verordnungen informierten und die oft in ungeeigneter Sprache abgefassten Inhalte den Jugendlichen angemessen "übersetzten", von den Hygieneregeln bis zum Einordnen der auf sie einprasselnden Informationen. Wie Erwachsene auch hatten Jugendliche viele Fragen und waren unsicher beim Unterscheiden der Falschnachrichten von wichtigen, gesicherten Informationen.

Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit wollen mit ihren Digitalangeboten einem "Lagerkoller" und gesellschaftlichem Vereinzeln vorbeugen. Geplant sind auch verschiedene Tutorials (Handlungsanleitungen) aus dem DIY-Bereich (Do it yourself/mach’s selber) oder auch Live-Konzerte mit den Jugendbands. Auch viele Spiele lassen sich dank Videokonferenzen oder speziellen Spieleservern umsetzen.

Und natürlich steht die Mobile Jugendarbeit auch bei Schwierigkeiten mit den Schulaufgaben zur Seite. So sind beispielsweise Lerngruppen oder Hausaufgabenhilfe per Videokonferenz denkbar. Auch finden nach wie vor Unterstützungen beim Übergang von Schule in den Beruf statt, und die Mobile Jugendarbeit hilft beim Bewerbungsschreiben.

Die technischen Möglichkeiten für diese Aktivitäten sind vorhanden. Die Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit werden sie nutzen, um dieser Ausnahmesituation zu begegnen.

Info: Kontaktmöglichkeiten auf www.postillion.org/einrichtungen/jugendarbeit, auf Facebook: Mobile Jugendarbeit Eberbach, die Mailbox mja.eberbach@postillion.org sowie das Betreuer-Diensthandy 0176 / 120 13 874.