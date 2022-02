Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Einleben musste sich Paul Siemes unter den von der Pandemie diktierten Bedingungen. Aber es hat funktioniert. Der neue Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald ist angekommen im neuen Amt und hat in den ersten — inzwischen sind es schon ein paar mehr als hundert — Tagen all das ein Stück weit vorangebracht, was im drittgrößten Naturpark von Baden-Württemberg bis 2030 auf dem Programm steht. Hat am Bildungskonzept gefeilt, das nachhaltige Entwicklung in Kindergärten und Schulen tragen und alle Altersstufen vom Kleinkind bis zum Erwachsenen erreichen will. Hat Mountainbike-, Trekkingcamp- und Rebhuhnprojekt weitergesponnen, sich auf Neuland hinsichtlich des Streuobstwiesenerhalts begeben und sich ins Zeug gelegt, um Naturparkarbeit auch für neue Nutzergruppen zugänglich und insgesamt sichtbarer zu machen in der Öffentlichkeit. Natürlich habe er dabei auf der Arbeit seines Vorgängers Andreas Kreutz aufbauen und sich auf ein hervorragendes Team im Naturparkzentrum stützen können, freut sich Paul Siemes über das, was er als neuer Hausherr des Naturparkzentrums vorgefunden hat. Was auch die vielen "Leute" mit einschließt, die er inzwischen kennengelernt hat; die Partner, mit denen zusammen Angebote entwickelt werden.

Im Eberbacher Stadtwald 13 Strecken für Mountainbiker zu anzulegen — gegenwärtig läuft bekanntlich der Genehmigungsantrag —, bezeichnet der gelernte Forstmann Siemes als Versuch, "die bereits vorhandenen Trails zu legalisieren" und, indem auch dieser Nutzergruppe Angebote gemacht werden, sie mit in die Pflicht für einen pfleglichen Umgang mit der Natur zu nehmen. Einwände wie die der AGL-Fraktion im Gemeinderat, dass die zusätzliche Belastung des "Patienten Wald" durch eine so grobe Sportart nicht mehr zeitgemäß, und dass zu befürchten sei, der erhoffte touristische Effekt dieser MTB-Strecken werde durch massenhaften Zustrom aus den Ballungsgebieten für Eberbach eher negativ sein, wischt Siemes zwar nicht vom Tisch. Er möchte das Projekt aber als einen "Versuch sehen, ob’s funktioniert". "Wenn man mit den Leuten spricht, kann man sich aufeinander zubewegen und eine tragfähige Lösung finden", ist Siemes überzeugt. Auch hält er einen "nicht so großen Tourismuseffekt" für wahrscheinlich: "Die meisten Nutzer werden Einheimische sein, hier gibt’s ne starke MTB-Community".

In eine neue Runde gehen will Paul Siemes mit dem Projekt "Blühender Naturpark", für das er eine Förderzusage auch für 2022 in der Tasche hat. Diesmal sollen gezielt Garten- und Landschaftsbauer einbezogen und Unternehmen angesprochen werden, ob sie vielleicht "eine kleine Ecke" für eine bienenfreundliche Wiese frei haben.

Bei den für eine artenreiche Kulturlandschaft wertvollen Streuobstwiesen schlägt der Naturparkgeschäftsführer einen neuen Weg ein: die Kartierung der Bestände. Indem Flächen aufgenommen und der Zustand der Bäume erfasst wird, lassen sich laut Siemes daraus Pflegemaßnahmen ableiten und zusammen mit Partnern ab 2023 die Weiterentwicklung der Bestände beraten. Siemes stellt sich vor, auch Kleinkindern in den Kigas das Thema näherzubringen: "Die Kinder können hier Obst sammeln und Lebensräume aller möglichen Tiere bis hin zum Wiedehopf erkunden".

Überhaupt: Kindergärten. Hier plant der Naturpark den Aufbau einer dauerhaften Kooperation, die zu einer Zertifizierung der Einrichtungen als Naturpark-Kindergärten führt. Im Gesamtgebiet mit seinen 54 Kommunen sind das derzeit vier: in Haag die Villa Kunterbunt, in Eberbach der katholische Kindergarten St. Maria, in Schwarzach die Wald- und Wiesenwichtel und in Hemsbach St. Laurentius. Auch Schulen will der Naturpark künftig für eine Partnerschaft im Sinne nachhaltiger Entwicklung gewinnen. Ein erster Schritt dahin ist die an der Merianschule in Epfenbach ab März eingerichtete Naturpark-AG. Da geht es dann einmal wöchentlich um Wald, Tierarten, Wasser, Lebensmittel und dergleichen.

Um Erwachsene für die Anliegen des Naturparks zu gewinnen, strebt Paul Siemes eine erweiterte Öffnung des Zentrums im Thalheimschen Haus auch sonntags an. Und die Besucherschaft soll hier in Zukunft von in der Umweltakademie Baden-Württemberg zertifizierten Natur- und Landschaftsführern empfangen werden. Dafür sucht das Haus schon jetzt engagierte Ehrenamtliche, die diese Ausbildung machen wollen.

Neu ist auch der Blick auf Menschen mit Handicap, denen man beim Entdecken des Naturparks Barrierefreiheit bieten möchte. "Welche Möglichkeiten es gibt, um Angebote etwa für Rollstuhlfahrer aufzuweiten, untersuchen wir gerade", sagt Siemes. Sondiert wird etwa der Einsatz von Geländerollstühlen.

Schließlich sind als Schaufenster der regionalen Produkte übers Jahr wieder sieben Naturparkmärkte geplant: vier im Rhein-Neckar-, drei im Neckar-Odenwald-Kreis. Im näheren Umfeld locken Aglasterhausen und Neckargerach. Der erste findet am 27. März in Walldürn statt.

Info: www.naturpark-neckartal-odenwald.de