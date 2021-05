Eberbach. (bnc) Wie können Bürger den Eberbacher Einzelhandelsgeschäften und der heimischen Gastronomie durch die Krise helfen, die alle unter den Corona-Maßnahmen leiden? Diese Frage treibt Claudia Kaiser seit einigen Wochen um. Gemeinsam mit Gleichgesinnten möchte sie ihre Eberbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger durch gezielte Aktionen motivieren, bei der Wiederöffnung der Geschäfte den örtlichen Handel durch Einkaufen vor Ort zu unterstützen.

Doch warum warten, bis der große Einkaufsbummel wieder möglich ist? Auf die Vorstellung von Kaisers Initiative in unserer Zeitung hin meldete sich vor Kurzem bei ihr eine Sängerin aus den Reihen des Chors "Right Now" mit einem Vorschlag: In einer Online-Chat-Gruppe des Chors hatte man sich zum Thema "Unterstützung des Eberbacher Einzelhandels" Gedanken gemacht. Dabei kam die vom Chornamen "Right Now – "Jetzt sofort" – inspirierte Idee auf: "Gutscheine kaufen". "Diese Idee ist so genial wie einfach, und sie braucht keine aufwändige Umsetzungsstrategie", ist Claudia Kaiser begeistert. "In der Sache nichts Neues und dennoch in der aktuellen Situation die perfekte Hilfsmaßnahme."

Ob Kleidungsstücke, Schuhe, eine Kaffeemaschine oder Schmöker, ob Pizza, Pasta oder Schnitzel – mit Einlösen eines Gutscheins ließe sich all das nach beendetem Lockdown erwerben und genießen.

Die Vorteile liegen für Claudia Kaiser auf der Hand: Der Kauf von Gutscheinen, die man jetzt bei den Geschäften seiner Wahl telefonisch bestellt und dann dort abholt, ließe genau jetzt – "right now" – während der größten Durststrecke, die Kassen ein wenig klingeln. "Und da Gutscheine sich auch hervorragend als Geschenk eigenen, könnten auf diese Weise vielleicht sogar ein paar neue Verbindungen zwischen Kunden und Geschäften entstehen", erhofft sich Kaiser. "Es wäre doch toll, wenn sich außer Einzelpersonen vielleicht sogar ganze Gruppen oder Vereine über ihre sozialen Netzwerke zusammentun, um Eberbachs Einzelhandel und Gastronomie durch den Kauf von Gutscheinen zu unterstützen", möchte Claudia Kaiser anregen. Und zwar jetzt – "right now!"

Info: Weitere Ideen und Mitmachangebote zur Unterstützung des Eberbacher Einzelhandels nimmt Claudia Kaiser entgegen unter Telefon: 06271/7614 oder per E-Mail an phil@cdkaiser.de .