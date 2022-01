Crazy-Girls „Götter der Fastnacht ...“ des SV Narrhalla Ober-Hainbrunn beim Fastnachtsumzug in Hirschhorn im Jahr 2018 in Hochform. Archivfoto: Stefan Weindl

Von Martina Birkelbach

Ober-Hainbrunn. Zum zweiten Mal fällt die gesamte Fastnachtskampagne aus. Eine schwere Zeit für die Vereine und Gruppen, denen auch die Weiterführung des Brauchtums sehr am Herzen liegt. Die Narrhalla Hainbrunn haben sich für diese (ausfallende) Kampagne etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Motivation Spaß und Freude der Mitglieder zu erhalten. Und natürlich auch, um die Vereinskasse vor dem Ruin zu wahren: Geistertickets! Um was genau es sich dabei handelt, und was der SV Hainbrunn mit seiner Abteilung Narrhalla derzeit noch so macht, darüber haben wie mit Narrhalla-Hainbrunn-Präsident Frank Flachs und Vizepräsident Markus Michel gesprochen.

Seit wann gibt es die "Narrhalla Hainbrunn"?

Frank Flachs: Die Abteilung Narrhalla Hainbrunn, des SV 1972 Ober-Hainbrunn gibt es seit 1983. Am 18. Februar 1984 fand dann die erste Fastnachtssitzung in Hainbrunn statt, unter dem Motto "Bühne frei für unsere Narretei". Ohne Unterbrechung fanden bis 2020 jedes Jahr in Hainbrunn Fastnachtsitzungen statt. Die Anfragen für Eintrittskarten war zuletzt so groß, dass wir vier Fastnachtsitzungen ausrichten mussten, um dem Ansturm gerecht zu werden. Dann kam die Pandemie!

Frank Flachs. Foto: privat

Der SV 1972 Ober-Hainbrunn hat neben den Fastnachtern Narrhalla noch die Abteilungen Tischtennis, Dart und Damengymnastik. Welche Abteilung leidet seit der Corona-Pandemie am meisten?

Frank Flachs: Prinzipiell leiden alle Abteilungen unter der Pandemie. Am stärksten leidet natürlich, die Abteilung Fastnacht, da hier die meisten aktiven Mitglieder vertreten sind. Es gibt jedoch einen kleinen Lichtblick, unser Verein wird dieses Jahr im Mai 50 Jahre alt. Das soll groß gefeiert werden vom 21. bis 28. Mai. Wir sind hier mit allen Abteilungen in der Planung und somit voller Zuversicht, dass wenn wir das Jubiläum feiern dürfen, jede Abteilung seinen Beitrag dazu leisten wird. Wir planen hierzu verschiedene Aktivitäten, um das Erlernte und Trainierte präsentieren zu können. Das sorgt bei den Aktiven wieder für Motivation und Freude am Vereinsleben. Besonders denken wir da an unsere Kleinsten, die doch auch sehr unter der Pandemie leiden.

Wieviele Mitglieder sind es insgesamt im SV, wieviele bei der Narrhalla und gab es einen Mitgliederschwund?

Markus Michel: Aktuell verzeichnen wir einen Mitgliederstand von 305 Mitgliedern, davon aktiv 180 bei der Narrhalla. Wir haben eine normale Fluktuation im Gesamtverein, von einem pandemiebedingten Mitgliederschwund kann man aktuell nicht sprechen.

Markus Michel. Foto: privat

Wie oft trainieren die Narrhalla derzeit und wie sieht sonst das Programm aus, was veranstaltet die Gruppe und woran nimmt sie teil?

Markus Michel: Aktuell trainiert bei der Narrhalla keine Gruppe. Als Ende November klar war, dass wir keine Saalfastnacht durchführen können, haben wir den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt.

Im normalen Betrieb haben wir für unsere vereinseigene Sporthalle einen gut gefüllten Trainingskalender. Die ganze Woche über herrscht reger Trainingsbetrieb. Die Narrhalla startet die Kampagne jedes Jahr um den 11.11. herum mit einer Kampagne-Eröffnung, dort werden das neue Funkenmariechen, Tanzpaar und die Neuzugänge im Elferrat vorgestellt. Wir veranstalten vier Prunksitzungen. Fastnachtsonntag steht sonst die Teilnahme beim Umzug in Hirschhorn an, mit allen Gruppen der Narrhalla und mit weit über 100 aktiven der Abteilung. Anschließend findet man uns auf dem Nachtumzug unseres befreundeten Vereins der Sensbachtaler-Fastnacht. Am Rosenmontag findet in Hainbrunn ein Nachtumzug statt, mit anschließender Motto-Feier in der Sporthalle. Am Fastnachtdienstag treffen sich alle Kinder zu einem Kinderfasching in der Sporthalle.

Über die ganze Kampagne hinweg sind jedes Wochenende, Abordnungen der Narrhalla unterwegs und besuchen die Veranstaltungen unserer befreundeten Vereine aus Sensbachtal, Eberbach, Hirschhorn, Erbach und Zwingenberg.

Wie ist der Narrhalla-Altersdurchschnitt?

Markus Michel: Der Altersdurchschnitt liegt bei ca. 36 Jahren.

Die ersten Pakete sind gepackt. Foto: privat

Nun gibt es erstmals, da coronabedingt alles ausfällt, zwei verschiedene Geistertickets, "normal" und "VIP". Wie kamen sie zu der Idee?

Markus Michel: Nach der Absage unserer Veranstaltungen haben wir mit unserem Orga-Team nach Lösungen und Möglichkeiten gesucht, wie wir es möglich machen könnten zumindest etwas Fastnacht zu feiern und unser Brauchtum weiterzuführen. Denn das Brauchtum Fastnacht kann man nicht absagen. Natürlich drückt auch der Schuh in finanzieller Hinsicht, nachdem es jetzt in das zweite Jahr ohne Einnahmen geht. So entstand die Idee der Förderaktion "Geistertickets". Der Käufer eines Tickets bekommt einen Gegenwert und der Verein eine kleine Finanzspritze, "Win-Win-Situation".

Was ist darin enthalten?

Markus Michel: Das normale Ticket für 11 Euro beinhaltet ein Snackpaket, sowohl in fester als auch in flüssiger Form, inklusive eines Kampagne-Buttons und einem Link zu unserem Youtube-Kanal, wo man sich ein ’Best of’ unserer Saalfastnacht von 2004 bis 2020 anschauen kann. Das VIP-Ticket beinhaltet zusätzlich ein etwas größeres Snackpaket plus den diesjährigen Kampagne-Orden, den man normalerweise nicht kaufen kann, sondern nur verliehen bekommt.

Wie genau bestellt man ein Geisterticket, und wann und wie bekommt man das geliefert?

Die Tickets kann man auf unserer Homepage www.svoha1972.de direkt erwerben, oder über unsere Mailadresse info@svoha1972.de anfragen.

Sind schon Pakete gepackt? Und wann wird geliefert?

Die ersten Pakete sind gepackt und warten auf Ihre Auslieferung. Die ist am 29. Januar geplant. Wir werden die Pakete so weit wie möglich persönlich ausliefern. Die Resonanz der Unterstützer ist so groß, dass wir die Aktion bis Rosenmontag laufen lassen und es noch weitere Ausliefertermine geben wird.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Frank Flachs: Ich vermisse das operative Geschäft ohne Zwänge und undurchsichtigem Gefühl, der täglich wechselnden Vorschriften. Ich wünsche mir einfach die Freiheit und Leichtigkeit zurück, um unbeschwert dem Vereinsleben nachzugehen.

Markus Michel: Ich vermisse am meisten das aktive Vereinsleben und den persönlichen Kontakt zu den Vereinskollegen und Mitgliedern. Und ich vermisse Veranstaltungen, bei denen man sich austauscht und einfach mal unbeschwert beisammensitzen kann. Ich wünsche mir, dass wir alle unbeschadet durch diese Pandemie kommen und gesund bleiben.

Herr Flachs, Herr Michel, Danke für das Gespräch!