Von Felix Hüll

Eberbach. Es geht voran mit dem Skaterpark-Projekt beim Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße. Diese Botschaft ist zumindest Hauptamtsleiterin Anke Steck wichtig. Beim jüngsten Runden Tisch Jugendbeteiligung war dies der einzige Sachtagesordnungspunkt.

Das war auch deswegen, weil es wieder schwer gefallen ist, von den Jugendlichen in der Stadt rechtzeitig vorab Rückmeldung zu erhalten, welche weiteren Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden sollten.

Für Dienstag, 12. Oktober, ist eine Informationsfahrt der Projektgruppe Skaterpark Eberbach nach Sinsheim geplant. Dort ist im Juni im Wiesental ein für 170.000 Euro angelegter Skatepark in Betrieb genommen worden. Die Eberbacher wollen an diesem fertigen Beispiel sehen, welche Möglichkeiten zur Gestaltung es gibt und was davon für Eberbach als Wünsche für die weitere Planung mit übernommen, was besser oder anders gemacht werden kann.

Drei Vertreter der Initiativgruppe für einen Skaterpark Eberbach verfolgten, was Bürgermeister Peter Reichert, Bauamtsleiter Detlef Kermbach, Hauptamtsleiterin Steck sowie Birgit Exner vom Jugendreferat als Vertreter der Stadtverwaltungsseite zu diesem "Dauerbrenner" des Runden Tisches Jugendbeteiligung vorstellten. Reichert informierte die Jugendlichen über den aktuellen Sachstand. Insgesamt waren sechs Jugendliche anwesend neben sieben älteren Personen auf der Verwaltungsbank sowie unter den Besuchern.

Nach Auskunft des Kreisbauamts entfällt laut Reichert für einen Skaterpark an der Güterbahnhofstraße die Anforderung, zuvor einen (zeitaufwendigen) Bebauungsplan zu erstellen. Reichert: "Dort, wo die Anlage hin soll, stehen derzeit noch Hallen. Ich will keine Angst machen, aber die müssen weg. Das muss noch vorher passieren."

Eberbacher Skater wollen sich in Sinsheim informieren, wie dort ein neuer Skaterpark angelegt wurde. 2018 hatte die Nürnberger Planungsfirma „Populär“ diese Anlagenskizze nach Workshops mit Jugendlichen entwickelt, im Juni 2021 wurde der Park eröffnet. Archiv: RNZ/SNH

Reichert erinnerte daran, dass bei ersten Plänen für eine Skateranlage in der Au noch zu Zeiten seines Amtsvorgängers 2010 die Rede von 80.000 Euro Kosten gewesen sei. "Wir wissen natürlich, dass wir nicht mehr 2010 und die Preise sich weiter entwickelt haben. 170.000 Euro wie in Sinsheim sind allerdings deutlich mehr."

Kermbach und Reichert erwähnten, dass auch in Sinsheim für das Vorhaben nicht allein die Kosten für die Anlage selbst, sondern auch für Vorbereitung des Platzes, für den Abbruch und für die Planung etc. anfielen. Details sollen bei der Oktober-Informationsfahrt mit den Sinsheimer Ansprechpartnern in Erfahrung gebracht werden.

In der Verwaltung des Sinsheimer Oberbürgermeisters Jörg Albrecht kümmert sich Sozialarbeiterin Laura Olbert um die Mobile Jugendarbeit, die mit ihrem Bauwagen als direkte Ansprechperson mitunter auch beim Skaterpark vertreten ist. Jugendreferent Markus Bosler hatte mit interessierten Jugendlichen 2018 in Workshop beim Sinsheimer Jugendhaus die Nürnberger Firma "Populär" eingeladen vorzustellen, was alles bei einem Skaterpark möglich sei, nachdem bei einem vorangegangenen Treffen Wünsche und Vorstellungen gesammelt worden waren.

Auch in Eberbach trugen jetzt Tim Kirchgessner und Lukas Ludebühl vor, dass die Anlage sowohl für Skater wie für Dirt-Biker, Roller, Scooter und verschiedene Altersgruppen denkbar sei. Unterschiedlicher Nutzer brächten aber auch Probleme mit sich, wenn etwa Profiskater mit ihren Extremsport-Aktivitäten auf Kleinkinder treffen, die naturgemäß eher "unachtsam" seien und die Nutzung der Anlage durch die Geübteren beeinträchtigten. Ludebühl: "Jeder hat da seinen eigenen Turn". Bürgermeister Reichert brachte Nutzungszeiten für die jeweils unterschiedlichen Gruppen als einen Lösungsvorschlag ins Gespräch.

Zuerst soll aber für eine Beschlussvorlage zum Gemeinderat geklärt werden, welche Bestandteile der Eberbacher Skaterpark haben soll – etwa keine einheitliche betonierte Skaterfläche, sondern auch gestaltetes Gelände mit Bäumen und Sträuchern, um einen Ort zu schaffen, an diem sich Jugendliche auch so treffen können.

Interessenten, die sich der Besichtigungsfahrt noch anschließen wollen, sollten sich beim Stadtbauamt melden.