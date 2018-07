Von Peter Bayer

Eberbach. Die Eberbacher Fußballer haben endlich ihren so lange ersehnten Kunstrasenplatz. Am Samstagnachmittag wurde das 700.000 Euro teure Projekt von Bürgermeister Peter Reichert im Sportgebiet In der Au offiziell eröffnet. Eröffnung sowie Eröffnungsspiel waren eingebettet in den dreitätigen Allianz Juniors Cup, der von der Jugendspielgemeinschaft Eberbach veranstaltet wurde und einen würdigen Rahmen bot.

"Ein lang gehegter Traum wird wahr, der nur durch die Dietmar-Hopp-Stiftung ermöglicht werden konnte", so Reichert. 2008 seien beide Vereine mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, den damaligen Tennenplatz umzuwandeln. Es sei bis zur Verwirklichung ein langer und nicht nur steiniger, sondern sogar felsiger Weg gewesen.

Henrik Westerberg, Sportreferent der Dietmar-Hopp-Stiftung, unterstrich, dass die Stiftung in der Regel nur Jugendsport fördere. Aus diesem Grund sei im Januar 2016 der Jugendförderverein VfB/SV Eberbach gegründet worden, so SVE-Vorsitzender Ralf Bettinghausen, der vor zahlreichen Gästen auf den zeitlichen Ablauf von den ersten Gedanken bis zur Fertigstellung des Kunstrasenplatzes einging.

Zwar fanden 2008 erste Gespräche mit der Stadt statt, in denen auch die Notwendigkeit gesehen wurde, doch an eine Realisierung des Projektes glaubte zum damaligen Zeitpunkt wohl keiner der Beteiligten, was hauptsächlich an der Finanzierbarkeit lag. Es dauerte bis 2015, ehe Verantwortliche des VfB und SV Eberbach eine erste Kontaktaufnahme mit der Dietmar-Hopp-Stiftung wagten und wegen einer möglichen Projektförderung anfragten.

Im Januar 2016 wurde der Jugendförderverein VfB/SV Eberbach gegründet, der immer noch aus nur sieben Leuten besteht. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt wurde ein Konzept entwickelt, und im Mai 2016 stimmte der Gemeinderat dem Bau zu. Mit der Vorgabe, dass ein gewisser Finanzierungsanteil vom Förderverein zu tragen sei.

Im September 2016 traf man sich mit der Geschäftsführung der Dietmar-Hopp-Stiftung auf dem Hartplatz. "Allen war schnell klar, dass hier etwas getan werden musste", so Bettinghausen. Bereits im November wurde dem Förderverein seitens der Stiftung 190.000 Euro zugesichert. Im März 2017 wurde mit der Stadt eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Sie besagte dass der Förderverein 80.000 Euro, die Dietmar-Hopp-Stiftung 190.000 Euro und die Stadt, die ja auch Bauträger ist, 400.000 Euro zu übernehmen hatte.

Im April wurden die Bauleistungen ausgeschrieben, doch trotz aller Bemühungen erfolgte erst im August 2017 der Spatenstich. Ab diesem Zeitpunkt waren die Helfer beider Vereine im Einsatz, um die notwendigen Eigenleistungen zu erbringen. Es wurden die Ballfangzäune und die Barrieren demontiert, die Fundamente der Flutlichtmasten ausgehoben und betoniert, die Randsteine ausgegraben und abtransportiert. Danach wurden die Randsteine für den Umlaufweg neu gesetzt,die Löcher für die neue Barriere ausgegraben, die Barriere und zum Schluss der Ballfangzaun montiert.

"Ohne all die freiwilligen Helfer wäre dieses Projekt nie so weit gekommen", bedankte sich Bettinghausen im Namen des Jugendfördervereins. Sein Dank galt ebenso den Baufirmen Gerhard Münch und Achim Wäsch, die immer wieder mit Baggern, Lastern und anderem ausgeholfen haben. Das Wetter verhinderte allerdings eine Fertigstellung noch im Jahr 2017. Erst im April 2018 konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden.

Der Dank von VfB-Vorsitzendem Christian Rochow galt Bürgermeister Reichert, der vom ersten Tag an sein Herzblut reingesteckt habe, sowie der Dietmar-Hopp-Stiftung. Des weiteren Patrick Koch, der das Projekt angeschoben, und Robin Uhrig, der es übernommen hatte, sowie den Vorstandsmitgliedern, Sponsoren und privaten Spendern. Rochow kündigte an, dass im Herbst die Fusionsgespräche der beiden Fußballvereine aufgenommen werden sollen. Ab dieser Saison spielen bereits alle Jugendmannschaften gemeinsam.