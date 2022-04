Eberbach. (jasch) In Baden-Württemberg haben gestern die Abiturprüfungen begonnen. Im Regierungsbezirk Karlsruhe gehen 11.622 Schüler an den Start. Los ging es am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) mit der Prüfung im Fach Spanisch, die gestern acht Schüler von 9 bis 13.45 Uhr schrieben. "Die Schüler sind sehr entspannt und sehr fokussiert", beurteilte Anne Schmehling, stellvertretende Schulleiterin am HSG, die Stimmung am Montag.

Heute folgen am HSG die Prüfungen der Fächer Bildende Kunst, Sport, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Am Mittwoch steht das erste Hauptfach Deutsch auf dem Plan, nächste Woche Dienstag Mathematik. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie das gut machen, und fiebern mit unseren Schülern mit, das ist selbstverständlich", so Schmehling. Insgesamt gehören 57 Schüler am HSG zum Abschlussjahrgang. Im ganzen Rhein-Neckar-Kreis nehmen 1453 Schüler an den Abiturprüfungen der allgemein bildenden Gymnasien teil.

An den beruflichen Gymnasien werden im Landkreis insgesamt 675 Schüler geprüft. An der Theodor-Frey-Schule legen 15 Schüler der Wirtschaftsoberschule das Abitur ab. An der beruflichen Schule starten die Prüfungen erst heute, ebenfalls um 9 Uhr, mit dem Profilfach BWL/VWL. Am selben Tag geht es nach einer Pause weiter mit Rechnungswesen, teilte Hanna Gegner mit, die Deutsch unterrichtet und für den Ablauf der Abiturprüfungen zuständig ist.

Wegen Corona ist die normale Zeit von 180 Minuten in allen schriftlichen Prüfungsfächern um 30 Minuten verlängert worden, informierte das Kultusministerium. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren habe man die Rahmenbedingungen auch diesmal wieder angepasst. Das Niveau und die Anforderungen sollen aber unverändert bleiben, so Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zu den Abiprüfungen. Eine Test- und Maskenpflicht gibt es nicht mehr.