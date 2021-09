Von Marcus Deschner

Eberbach. Still und leise hat sich die Marinekameradschaft Eberbach (MKE) aus dem örtlichen Vereinsleben verabschiedet. "Wenn auch das Ende dieser Kameradschaft voraussehbar ist, so wünsche ich dem Verein von ganzem Herzen auch in den nächsten Jahren eine allzeit gute Fahrt, hatte der damalige Vorsitzende Dieter Jeitner noch bei der Feier zum 55-jährigen Bestehen im April 2015 im "Grünen Baum" betont. Damals zählte man noch 15 Mitglieder.

Jeitner verstarb Ende August 2015, weitere Kameraden folgten im Laufe der Jahre. Erich Neuner übernahm den Vorsitz und hatte ihn bis zur Auflösung 2020 inne. Unterstützt wurde er von Stellvertreter Franz Fellhauer, Kassenwart Heinrich Ehmann und Kassenprüfer Ewald Grein. Im kleinen Kreis und ohne Gäste wurde im März 2020 im Restaurant am Leopoldsplatz das 60. Jubiläum gefeiert. In der Generalversammlung Ende Juli vergangenen Jahres beschloss man einstimmig die Auflösung des Vereins. Der zählte zu diesem Zeitpunkt noch acht Mitglieder. Bis auf zwei waren alle über 80, der Altersdurchschnitt lag bei 80,5 Jahren.

Für den aus dem Raum Wilhelmshafen angereisten Kapitänleutnant Claus Jäkel – ebenfalls in Eberbach Mitglied – gab’s eine seltene Marinekachel. Foto: Deschner

Die letzte Zusammenkunft fand nun fast auf den Tag genau vor einem Jahr im Kurhaus statt. Daran nahmen sechs Mitglieder mit ihren Ehefrauen sowie fünf Witwen verstorbener Mitglieder teil.

"Die Auflösung ging recht einfach über die Bühne, da wir ja kein eingetragener Verein waren", erläutert der ehemalige Vorsitzende Erich Neuner. Zusammenkünfte habe es seit letztem September – auch coronabedingt – keine mehr gegeben. Ewald Grein und er selbst seien als sogenannte "Einzelfahrer" Mitglied im Deutschen Marinebund (DMB) geblieben.

"Weit über ein halbes Jahrhundert Marinegeschichte ist sicher Anlass genug, sich darüber zu freuen und dies gebührend zu feiern", freute sich der seit nahezu 25 Jahren amtierende Vorsitzende Dieter Jeitner bei der Begrüßung der Gäste zur Feier des 55-jährigen Bestehens seinerzeit. Wenngleich man damals kein "klassisches" Jubiläum begehen konnte. Heinz Koch hatte eigens dazu eine kleine Ausstellung mit Modellschiffen und maritimen Gegenständen aufgebaut. Jeitner wies schon damals darauf hin, dass der Verein die Jahre seiner Blüte längst hinter sich hat, die Mitgliederstruktur immer älter werde und die meisten Gründungsmitglieder bereits verstorben sind. Nachwuchs sei nicht in Sicht.

Neun Männer, darunter Karl-Heinz Herrmann, Reinhold Wagner, Georg Michaeli und Folkert Bloempott, gründeten im Januar 1960 im Gasthaus "Engel" die hiesige Marinekameradschaft als Nachfolger des früheren Marinevereins. Kurt Junghändel wurde zum Vorsitzenden gewählt. Wie aus der Chronik hervorgeht, waren gemeinsam erlebte Kriegsjahre, die Liebe zur See sowie die Pflege von Tradition und Kameradschaft Antrieb zur Vereinsgründung.

Die zunächst kleine Gemeinschaft gewann rasch neue Mitglieder, Ende Oktober 1960 nahmen an einem Kameradschaftsabend bereits über 40 Personen statt. Man hatte bald ein massives Raumproblem, um alle Mitglieder und Freunde bei Veranstaltungen unterbringen zu können.

Folglich wurde der "Engel" als Vereinslokal bald zu klein, man wechselte zur ehemaligen "Aktie" am Neuen Markt, von dort zur "Itterburg" und bereits 1961 in den "Grünen Baum". 30 Jahre lang war man zu Gast in der "Marienhöhe", ehe man 2014 wieder in den "Grünen Baum" wechselte. Im Jahr Eins nach der Gründung gehörten den "Blauen Jungs" in Eberbach bereits 22 Mitglieder an, eine Weihnachtsfeier seinerzeit wurde von 85 Personen besucht. Ein ganz besonderes Jahr für die MKE war 1963. Damals übernahm die Stadt Eberbach die Patenschaft für das U-Boot "Wilhelm Bauer", dessen Besatzung unter Führung von Kommandant Johannes Kowallik zu ihrem ersten Besuch am Neckar eintraf.

Die hiesige Kameradschaft beherbergte die Hälfte der Mannschaft. "Beste Freundschaften wurden geknüpft, und von der Besatzung ging ich selber im Jahr 1965 vor Anker", erinnerte Jeitner, dass er dadurch seine Ehefrau Christel kennenlernte und hier Wurzeln schlug. Viele Jahre war er anschließend in Eberbach als Polizeibeamter tätig und engagierte sich auch als Stadtrat und Sportausschussvorsitzender.

Zwei Jahre danach kam die U-Boot-Besatzung nochmals nach Eberbach, ein Jahr später erfolgte der Gegenbesuch nach Eckernförde, wo mit der "Wilhelm Bauer" durch die Ostsee zur Kieler Förde und zurückgefahren wurde. 1968 wurde das Schiff zum Bedauern vieler Kameradschaftsmitglieder außer Dienst gestellt.

Jeitner erzählte bei der Feier manche Anekdote, rief die vielen mehrtägigen Ausflüge in all den Jahren, Sommerfeste sowie den früher im Verein aktiven Shantychor "Heulbojen" unter Führung von Fritz Neuner zurück ins Gedächtnis. Das alles ist jetzt Geschichte.