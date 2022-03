Die mächtige Platane am Bahnhofs-Vorplatz in Eberbach ist 25 Meter hoch und wird jedes Jahr von einem Gutachter auf ihre Standfestigkeit geprüft. Foto: Jutta Biener-Drews

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Der britische Thronfolger soll angeblich mit seinen Pflanzen reden; viele Menschen tun das, sie sagen, es würde ihnen gut tun: den Pflanzen – den Menschen auch irgendwie. Unverzichtbar ist eine Baum-Ansprache, wenn man diesen retten möchte oder wenn ein größerer Baum gefällt werden muss. Mit Esoterik hat das dann nichts zu tun, der Begriff gehört zur Berufssprache der Baumpfleger und umfasst die genaue Analyse der Besonderheiten und das geplante Vorgehen. Bei der Platane am Eberbacher Bahnhofs-Vorplatz war es vor zehn Jahren so weit, im Mai 2012.

Sie ist der Lieblingsbaum von Eberbachs Umwelt-Beauftragten Klemens Bernecker: "Manche Bäume begleiten uns durchs ganze Leben", sagt er. Unter der Platane saß er schon als elfjähriger Bub und wartete auf dem Schulbus nach Moosbrunn. Damals gab es noch eine Rundbank am mächtigen Stamm und um die Plätze meistens ein Gerangel. "Seit ich in Eberbach bin, gehört die Platane zu meinem Leben", sagt er. Sie ist das letzte Überbleibsel, das vom alten Bahnhofsplatz noch da ist, der einzige verbliebene Baum einer ehemals ansehnlichen Gruppe. "Früher standen da noch viele Kastanienbäume", erzählt Klemens Bernecker. Bei der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit seiner Straßenführung waren sie im Weg.

Wer in die Baumkrone der Platane schaut, sieht, dass der Stamm und einige Äste miteinander verzurrt sind. Foto: Murr-Brück

Gepflanzt wurden sie, als die Neckartalbahn von Heidelberg über Eberbach nach Heilbronn gebaut wurde, sie wurde am 23. Mai 1879 in Betrieb genommen. Die Platane steht demnach seit mindestens 140 Jahren an ihrem Platz. In dieser Zeit wurde sie zum Baum, der untrennbar mit dem Bild der Stadt verbunden ist.

Zum Stadtbild gehörten im Laufe der Jahre dann auch zunehmend mehr Autos, der Platz unter der Platane wurde Parkplatz, 2001 um zwei Plätze erweitert: "Dabei wurde wohl der Wurzelbereich beschädigt", meint Klemens Bernecker. Danach jedenfalls habe die Platane zu kränkeln begonnen: "Man merkt ihr an, das sie zu kämpfen hat". Sie wird regelmäßig kontrolliert, bei einem so großen Baum könne man nicht vorsichtig genug sein: 25 Meter misst er bis zur Kronenspitze, "das ist schon sehr ordentlich!" Genau weiß man das seit der Sanierung. Wer in die Baumkrone schaut, kann gerade im Winter sehen, dass Stamm und einige Äste miteinander verzurrt sind.

Die Baumpflegemaßnahme an der Bahnhofs-Platane war die Prüfungsarbeit des Eberbachers Jan Blanke zum Baum-Fachagrarwirt, an deren Anfang die Baumansprache stand. Die ergab, dass die Hauptäste teilweise entlastet werden mussten, um zu verhindern, dass sie bei einem Sturm abbrechen könnten. Am Mitteltrieb wurde ein Sicherungssystem aus einem so genannten Hohlgeflechtseil angebracht und die Hauptäste noch einmal durch Seile abgesichert. Der erste Eindruck von Klemens Bernecker bei der ersten Besichtigung: "Das hängt ja ziemlich labbeduddelig." Das hatte aber durchaus seine Richtigkeit, es muss so sein, denn der Baum bewegt sich, die Äste müssen mit dem Wind mitgehen können; wenn der Druck verändert wird, werden die Seile gespannt. "Eine ganz hervorragende Arbeit", urteilt Klemens Bernecker.

Bis heute kommt jedes Jahr ein Baum- Gutachter zur Kontrolle. Ein Teil der Pflasterung wird entfernt, der Boden ausgetauscht und mit einer leichten Düngergabe angereichert; schlussendlich kommt noch Sauerstoff in den Wurzelbereich, um ihn zu belüften und bestmögliche Bedingungen zu schaffen. "Wir tun alles, damit der Baum erhalten bleibt", sagt Klemens Bernecker, "Es wäre unsagbar schade, wenn man ihn fällen müsste." So eine Platane kann schließlich durchaus 300 Jahre alt werden.