Eberbach. (bnc) Eine große Runde Sängerinnen und Sänger begrüßte Vorstandsvorsitzender Avelino Casado zur Hauptversammlung der Katholischen Kantorei St. Johannes Nepomuk im Pfarrheim. 44 aktive und 16 passive Mitglieder zähle der Chor derzeit. Besonders freue man sich, dass rund 20 Projektsänger die Kantorei unterstützten.

Dass die musikalische Mitgestaltung diverser festlicher Gottesdienste auch 2018 wieder einen hohen Stellenwert bei den Aktivitäten des Chors hatte, stellte Schriftführer Dr. Helmuth Peschel fest.

Höhepunkte im Kantoreigeschehen waren zudem die Aufführungen von Mendelssohns "Lobgesang" gemeinsam mit dem Mannheimer Heilig-Geist-Chor im Oktober und November in Mannheim und Eberbach. Im April gestaltete die Kantorei den feierlichen Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Matthias Stößer musikalisch mit.

Im Mai umrahmte die Kantorei das diamantene Priesterjubiläum des ehemaligen Eberbacher Pfarrers Hubert Seitz. Eine große Kantoreifahrt Ende Mai führte nach Prag, Kutna Hora und Nepomuk. Bezirkskantor Severin Zöhrer ging noch einmal auf das für die Kantorei ereignisreiche Jahr 2018 ein. Nun gelte es indes, nach vorne zu schauen. Zunächst stehe da die Mitgestaltung von Karfreitagsliturgie und Osternacht auf dem Programm.

"Carmina Burana" steht an

Als nächstes großes Chorereignis verwies Zöhrer auf die Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana" gemeinsam mit der evangelischen Kantorei zur Eröffnung des 40. Eberbacher Frühlingsfestes am 30. Mai in der Stadthalle.

Am Morgen des 4. August steht die musikalische Gestaltung des vom SWR live übertragenen Sonntagsgottesdienstes aus St. Johannes Nepomuk mit Hörfunkpfarrer Thomas Steiger im Radio an. Für die Zeit von September 2019 bis April 2020 kündigte Zöhrer der Kantorei dann eine personelle Veränderung an: Da er in diesen Monaten Elternzeit nehme, werde Kirchenmusiker Manuel Mader aus Freiburg ihn vertreten.

Ein Kantoreikonzert unter Leitung seines Stellvertreters ist bereits für den 19. November geplant.

Pfarradministrator Pavo Ivkic zeigte sich begeistert von der "erhebenden" Musik der Kantorei und von der "Super-Atmosphäre" im Chor. Bei der Ehrung verdienter Chorsänger erhielten Käthe und Konrad Häffner für 50 Jahre "Dienst an der Musica Sacra" Urkunden des Diözesan-Cäcilien-Verbands sowie ein Dankesschreiben zum "goldenen Sängerjubiläum" von Erzbischof Stephan Burger. Für 40 Jahre Chorsingen wurde Claudia Heidt-Leutz geehrt. Ursula Urmetzer wurde für insgesamt 25 Jahre Mitgliedschaft in der Kantorei geehrt.

Bilder von der Pragreise ließen gemeinsam Erlebtes Revue passieren. Ein Musik-Quiz sorgte für einen fröhlich-unterhaltsamen Ausklang des Abends.