Eberbach. (cum) Mit "Lauf net fort, kauf vor Ort" und anderen Slogans werben Stadtverwaltung, Eberbacher Werbegemeinschaft und Claudia Kaiser, die den Anstoß dazu gegeben hat, für lokale Angebote in Eberbach. Im Mai wurden Werbebanner in der Stadt aufgehängt. Die bunten Eber darauf kommen gut an. Jetzt gehen die Initiatoren einen Schritt weiter. Künftig heißt es bei der Nutzung örtlicher Angebote: Eberstempel sammeln und gewinnen. Mitmachen kann dabei jeder.

100 000 Stempelkärtchen hat die Stadtverwaltung für die Aktion drucken lassen. Diese werden nun in Geschäften, bei Dienstleistern, in Gaststätten und Museen verteilt. Wer ein örtliches Angebot nutzt, kann sich einen Stempel geben lassen – pro Einkauf oder Besuch jeweils einen. Mit zwölf gesammelten Stempeln kann man die Karte mit Namen und Adresse versehen in einer der in den Geschäften aufgestellten Sammelboxen einschmeißen oder bei der städtischen Tourist-Info abgeben. Dann geht sie in eine von mehreren Verlosungen. Die erste davon ist zum Apfeltag im Oktober geplant.

Zu gewinnen gibt es von Geschäften und Stadtverwaltung gestiftete Sachpreise: EWG-Gutscheine, Eber-Fahrradtrikots, viele kleine Preise. "Wir stellen uns vor, dass es attraktiver ist, wenn viele Leute was gewinnen", sagt Ideengeberin Claudia Kaiser. Vollgestempelte Lose, die bei der ersten Ziehung nichts gewinnen, wandern in die nächste. Abgeben kann jeder so viele Kärtchen, wie er mit Stempeln voll bekommt.

Was den Initiatoren auch wichtig ist: Alles ist selbst gemacht in Eberbach. Die Karten wurden bei der Star-Druckerei bedruckt, das Stempelmotiv ebenso bei einem örtlichen Anbieter gefertigt. Für Anbieter, die mitmachen wollen, ist die Aktion kostenlos. Das einzige, was sie aufbringen müssen, ist ein Stempelkissen, gerne auch bunt. Der kleine Eber, der gestempelt wird, soll Sympathieträger für die Stadt werden, wünscht sich Kaiser. "Die Leute sollen Freude und Motivation bekommen, in Eberbach die Angebote zu nutzen." Bis zum EWG-XL-Einkaufsfreitag am 2. Juli soll die Aktion ins Rollen kommen. Die Stempelkärtchen werden diese Woche bei den Anbietern verteilt. Außerdem werden 100 Plakate aufgehängt, die für die Aktion werben. Wer als örtlicher Dienstleister mitmachen will, kann sich unter Telefon 06271 / 7614 bei Familie Kaiser melden.

Das jährliche Sommerfest der EWG kann der XL-Einkaufsfreitag in nach wie vor von Corona geprägter Zeit nicht ganz ersetzen: Livemusik oder Essensstände wird es am Freitag keine geben. Viele Geschäfte in Eberbach öffnen aber bis 21 Uhr länger als üblich. "Damit wollen wir einfach ein Zeichen setzen: In Eberbach ist wieder was los", sagt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller.