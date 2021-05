Von Martina Birkelbach

Eberbach. Zum heutigen Weltbienentag haben wir mit dem NABU und dem Bezirksimkerverein über Bienensterben und die Bienen rund um Eberbach gesprochen. Für die NABU-Gruppe Eberbach äußerst sich Arnd Koch vom Vorstand, für den Bezirksimkerverein Vorstand Rainer Olbert und sein Stellvertreter Gerald Richter. Olbert blickt bereits auf eine Erfahrung von über 50 Jahren Bienenhaltung zurück. "In dieser Zeit hat sich vieles verändert", sagt er. Natürlich gibt es auch Tipps für den Erhalt der Bienenvölker.

Seit Jahren stirbt weltweit ein Großteil der Bienenpopulationen. Woran liegt das?

Bezirksimkerverein: Um dieses Thema tiefgreifend zu verstehen, bedarf es eines erheblichen Fachwissens. Grundsätzlich muss man zwischen Parasiten, Bienenkrankheiten, Bienenseuchen und Bienenvergiftungen unterscheiden. Einige Bereiche können sich auch überschneiden. Natürlich sterben in einem Bienenvolk jährlich ca. 200 000 Bienen. Das sind etwa 20 Kilogramm Bienen. Die größte globale Geisel der Honigbiene ist mittlerweile die Varroa-Milbe (Varroa destructor).

In den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde sie - welche Ironie – von einem Bienenforschungsinstitut nach Oberursel (Hessen) über zwei asiatische Bienenvölker eingeschleppt. Während sich die asiatische Biene (Apis cerana), über Jahrtausende an den Parasit angepasst und Abwehrmechanismen entwickelt hat, ist für die westliche Honigbiene (Apis mellifera) dieser neue Parasit tödlich. Die Varroa-Milbe ist braun und linsenförmig, etwa 1,1 Millimeter lang und 1,6 Millimeter breit, hat acht Beine und Beißwerkzeuge. Die Milbe ernährt und vermehrt sich exponentiell im Sommer in der Bienenbrut. Die brutfreie Winterphase überlebt sie auf der Biene, indem sie sich meist auf dem Rücken festkrallt und vom Bienenblut lebt. Würde der Imker keine Maßnahmen ergreifen, um die Milben zu reduzieren, würden die meisten Völker keine zwei Jahre überleben. Eine permanente Kontrolle und Reduzierung der Milbenpopulation ist unerlässlich. Auch die dunkle Erdhummel kann übrigens von diesem Parasit befallen werden.

Eine weitere Gefahr für alle Insekten sind Vergiftungen, die bei unsachgemäßen Pflanzenschutzmaßnahmen durch Landwirte, Hobbygärtner oder beispielsweise in Christbaumkulturen verursacht werden. Da pflichtbewusste Imker ihre Bienen wöchentlich kontrollieren, sind sie es, die anhand vom Totenfall solche Vergiftungen zuerst erkennen.

Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel gibt es schon seit über 50 Jahren. Die Wirksamkeit von Insektiziden wurde in den letzten 20 Jahren mit Einführung der sogenannten "Neonicotinoiden" um mehrere Zehnerpotenzen gesteigert. Diese "Neonics" sind gut wasserlöslich, werden mit dem Saftstrom in der gesamten Pflanze gut verteilt und sind nicht nur hochwirksam auf Fraßinsekten. Ungünstigerweise wirken sie auf Bestäuber, wie Hummeln, Honig- und Wildbienen oder Schmetterlinge, schwer schädigend oder tödlich, denn die kontaminierte Nahrung (Nektar und Pollen) ist ebenfalls toxisch. In den meisten europäischen Ländern ist diese Wirkstoffgruppe heute verboten (ausgenommen Notfallverordnungen, wie aktuell etwa im Zuckerrübenanbau). Zur Verdeutlichung: Mit 4 Gramm dieses Wirkstoffs kann man, wenn er gleichmäßig verfüttert wird, eine Milliarde Bienen tödlich vergiften. Das sind etwa 20 000 Bienenvölker, was eine Masse von etwa 100 000 kg Bienen ergibt. Das entspricht in etwa der derzeitigen Bienenmasse aller Bienen im Rhein-Neckar-Kreis.

Nimmt eine Biene eine subletale Dosis auf, sodass sie also die Vergiftung überlebt, bleibt der Zustand der Schädigung bis zu ihrem Ableben unverändert bestehen. Sie vergisst beispielsweise den Bienentanz, ist also nur noch bedingt kommunikativ, oder sie benötigt für den Rückweg von einem Sammelausflug, den sie zuvor in zehn Minuten geschafft hätte, ein bis zwei Stunden. Einmalig geschädigte Bienen bleiben so bis zu ihrem Lebensende desorientiert und sind für das Bienenvolk eher eine Last als eine Stütze. Bis zum ersten Verbot in 2012 wurden in der EU circa 500 000 Kilogramm Neonicotinoiden pro Jahr auf die Felder gebracht. Nüchtern betrachtet, ist es sogar ein Wunder, dass der globale Rückgang der Insekten in Deutschland nicht noch höher ausgefallen ist. Erfreulicherweise scheint sich der Insektenbestand in Deutschland wieder zu stabilisieren.

Naturschutzbund Deutschland (NABU): Durch die Veränderung und Zerstörung der Umwelt durch den Menschen stehen Bienen unter Stress. Das dadurch geschwächte Immunsystem der Honigbiene kann sich deshalb immer schlechter gegen Parasiten und Krankheitserreger wehren.

Wie steht es um die Bienen in Eberbach und Umgebung? Wo gibt es Bienenvölker und ist das ausreichend?

Bezirksimkerverein: Aus der Sichtweise einer Biene betrachtet, lebt es sich in Eberbach sicherlich wie auf einer Insel der Glückseligen. Wir haben Streuobstwiesen, viele Hecken mit Himbeeren und Brombeeren, Robinien- und Kastanienbäume und hoffentlich überlebt die Fichte, die unseren dunklen Waldhonig generiert. Wir haben zwar im Frühjahr hier in der Stadt keine Massentrachten (als Tracht bezeichnet man die Nahrung der Honigbienen, die aus Pollen, Nektar und Honigtau besteht), wie man sie etwa in großen Rapsfeldern vorfindet, aber die Bienen finden, sofern die Sonne scheint und ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist, immer etwas zu naschen.

In diesem Frühjahr ist der Witterungsverlauf für die Bienen sehr ungünstig, die meisten Völker hungern oder müssen sogar gefüttert werden. Während früher alle Bienen in Bienenhäuser gehalten wurden, also standorttreu waren, werden heute die meisten Völker, in Freilandaufstellung, also mobil gehalten. Sie können bei Bedarf problemlos an eine andere Trachtquelle gestellt werden. Die meisten Eberbacher Imker sind im Bezirksimkerverein Eberbach organisiert.

Der Honig, den alle Eberbacher Imker in Summe produzieren, reicht derzeit nicht aus, um den lokalen Markt abzudecken. Ich schätze etwa 50 bis 70 Prozent werden zusätzlich aus EU und Nicht-EU-Ländern importiert. Wollten wir also den Bedarf an Honig regional erzeugen, müssten wir lokal handeln und die Anzahl der Imker bzw. Bienenvölker verdoppeln. Das wäre auch zu realisieren. Wenn ich bedenke, dass der Bezirksimkerverein um das Jahr 1900 über 300 Mitglieder hatte, ließe sich die heutige Imkerschaft (65 Imker) leicht verdoppeln.

Trotz Corona-Pandemie oder gerade deshalb zieht es die Menschen wieder mehr in die Natur. Im ersten Quartal hat die Mitgliederzahl bereits um 5 Prozent zugenommen. In ganz Baden gab es im vergangenen Jahr wieder über 1000 Neuimker.

Warum sind Bienen nützlich?

Bezirksimkerverein: Der größte Nutzen – nicht nur der Honigbienen, sondern aller Insekten – ist die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen. Gemäß einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim liegt dieser wirtschaftliche Nutzen der Bestäubung in Deutschland bei jährlich etwa 3,8 Milliarden Euro. Der Deutsche Imkerbund (DIB) schätzt die Bestäubungsleistung der Honigbiene auf etwa 2 Milliarden Euro. Heruntergebrochen auf die Gemarkungsfläche von Eberbach (81 Quadratkilometer) sind das über 850 000 Euro. Gut die Hälfte davon, also etwa 450 000 Euro beträgt die jährliche Bestäubungsleistung der Honigbienen an Kultur und Wildpflanzen auf Eberbacher Gemarkung. Die Honigleistung beträgt gerade einmal 10 bis 15 Prozent, also etwa 45 000 bis 65 000 Euro im Jahr. Die Kosten für eine artgerechte Bienenhaltung sind nicht unerheblich. Diese Kosten muss der Imker aus dem Erlös des Honigs bestreiten. 90 Prozent der Bienenleistung wird der Allgemeinheit ohne Gegenleistung geschenkt. Der Imker erhält hierfür weder vom Staat noch von der EU eine Ausgleichszahlung.

NABU: Nach Joana Kelén ("Tod einer Königin", Kosmos, 2016) haben die Bienen eine der dringendsten Aufgaben für den Erhalt unseres Ökosystems: die Bestäubung von Blütenpflanzen. Von den 100 wichtigsten Nutzpflanzen der Welt werden 70 Prozent von den Bienen bestäubt. Der weltweite Wert der Bestäubung durch Bienen wird auf 150 Milliarden Euro geschätzt.

Was unternimmt der Eberbacher NABU für den Erhalt der Bienenvölker?

NABU: Der NABU Eberbach setzt sich allgemein für den Schutz von Insekten und deren Lebensräume ein. Davon profitieren neben der Honigbiene unter anderem auch Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Naturschutz und dem Landschaftserhaltungsverband des Rhein-Neckar-Kreises werden Blühwiesen offen gehalten und extensiv gepflegt. Zudem engagiert sich der NABU Eberbach auch für die Bewahrung der Streuobstwiesen auf dem Breitenstein, die zahlreichen Insekten Wohnung und Nahrung bieten. Dort veranstaltet unsere Kindergruppe NAJU jährlich einen Bienentag mit dem Imker Fritz Danzeisen bei dem die Kinder spielerisch alles rund um die Biene lernen – nebst Honigverkostung.

Erwähnt werden muss auch die tolle Initiative des Naturparks Neckartal-Odenwald "Blühender Naturpark" und die von der Stadtverwaltung Eberbach vor Ort vorbildlich umgesetzte und mitfinanzierte gemeinsame Aktion von Land und NABU Baden-Württemberg "Natur nah dran".

Und was kann jeder Einzelne tun?

Bezirksimkerverein: Honig lässt sich importieren – die Bestäubungsleistung nicht. Diese Tatsache sollte man sich stets vor Augen halten, wenn man Honig kauft, der nicht aus der Region oder gar von Übersee kommt. Für einen guten Honig muss man einen angemessenen Preis akzeptieren. Eine gleichbleibend hohe Honigqualität garantiert das grüne Gütesiegel des DIB (Deutscher Imkerbund). Wer aus Zeit- oder Platzgründen keine Bienen halten kann, jedoch die regionale Imkerei unterstützen möchte, kann eine Bienenpatenschaft übernehmen oder ein Bienenvolk mieten.

Pestizide reduzieren, wenn möglich ganz darauf verzichten. Falls es nicht anders geht, nur Pestizide verwenden, die ungefährlich für Bienen sind. Abdrift auf andere Blühpflanzen vermeiden, die von Insekten beflogen werden können. Kleine Blühflächen anlegen, auf denen Insekten dauerhaft Nahrung finden. Insektenhotels für Wildbienen installieren.

NABU: Ebenfalls nach Joana Keléns Buch: Honig vom Imker aus der Nachbarschaft kaufen, regional und saisonal einkaufen, Besiedlungsmöglichkeiten schaffen, Blumenmischungen anpflanzen, Chemikalien vermeiden, Mut zur Wildnis, selber Imkern.